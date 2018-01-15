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Bu haber 15 Ocak 2018 18:09:40 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Neler Oluyor,Master Planı Değilmiş...

Urfa'da ‘Trafiğin düzenlenmesi açısından hayati önemde’ denilen Karakoyun Köprülü Kavşağı için ulaşım master planı olmadığı ortaya çıktı.

Urfa'da Neler Oluyor,Master Planı Değilmiş...

Urfa Büyükşehir Belediyesinin, kentin batıya açılan kapısındaki trafik sorununu çözmek için hazırladığı projenin animasyon tanıtım filmi görücüye çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Karakoyun Köprülü Kavşağı” ismi verilen projeyi, “Trafiğin düzenlenmesi açısından hayati önem arz eden bir proje” olarak duyurdu. Projenin “ulaşım master planı” olmadan hazırlandığına dikkat çeken TMMOB’a bağlı Şehir Plancıları Urfa İl Temsilciliği, “Umarım yarın bir gün tekrar yıkıp yapmak zorunda kalmayız” diye yanıt verdi.

Urfa’da giderek artan trafik sorunlarının ortadan kaldırılması için hazırlanan projelerden biri daha görücüye çıktı. Büyükşehir Belediyesi, İpekyol güzergahından kentin batıya açılan kapısında yeni yapılacak olan köprülü kavşağın tanıtımını hazırlanan animasyon filmle yaptı. “Karakoyun Köprülü Kavşağı” ismi verilen proje için yaklaşık 2 yıldır bölgede kamulaştırma çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 156 yapı için toplam 17 milyon lira ödeme yaptı. Çoğu yıkılan bu yapılardan geriye kalan 31 tanesinin yıkım işlemleri için çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, projeyi “Bu proje Süleymaniye, Ak Şemsettin, Hızmalı, Karakoyun ve Buhara mahallesi için trafiğin düzenlenmesi açısından hayati önem arz eden bir proje. Bulvarlarla, çevre yollarıyla, köprülü kavşaklarla, yol genişletmeleri ve çelik köprülerle Şanlıurfa geleceğe doğru yürüyor” sözleriyle duyurdu. Ancak kentin ulaşım master planının henüz yapım aşamasında olduğuna dikkat çeken Şehir Plancıları Odası, Büyükşehir Belediyesini uyarıyor.

ULAŞIM MASTER PLANI NEDİR?
Ulaşım master planını “Bir şehrin trafiğiyle ilgili hazırlanan projelerin ileriye dönük, yani 30 yıllık bir hesaplamayla yapılmasını gerektiren bir plan” olarak açıklayan TMMOB Şehir Plancıları Odası Urfa İl Temsilcisi Selim Açar, “Bu tür büyük projeler düşünüldüğünde, bunların ileriye dönük planlı bir şekilde yapılması gerektiği inancındayız” diyor ve ekliyor; “Bu projenin ulaşım master planı kapsamında olması gerektiği kanaatindeyiz ama ulaşım master planımız şu an yapım aşamasında. Bu tür büyük yatırımlar yapılırken; yeri doğru mu veya kapasitesi doğru olacak mı, ne kadar insan nereye taşınacak? Bunlar hep ulaşım master planı ile belirlenip, kentin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde plan ve programlar yapılarak çözümler üretilir.”

‘UMARIM YIKMAK ZORUNDA KALMAYIZ’
Büyükşehir Belediyesinin kentin geleceği için dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Şehir Plancıları Odası İl Temsilcisi Açar, ulaşım master planının öneminin altını verdiği bir örnekle çiziyor:
“Diyelim ki ileride bölgedeki yoğunluğun metro gibi bir toplu ulaşım aracıyla sağlanması gerektiği ortaya çıktı. Peki o zaman biz bu kavşağı yıkıp yerine metro güzergahı mı tesis edeceğiz? Bu kavşak yapılırken yarın bir gün metronun nerede geçeceğinin güzergahı belirlenecek mi? Bunlar sorgulanmalıdır. Umarım yarın bir gün tekrar yıkıp yapmak zorunda kalmayız.”

TANITIM FİLMİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Karakoyun Köprülü Kavşağı için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp kamuoyuna sunulan tanıtım filminde, bölgedeki yapılar tamamen bina olarak tasarlanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Bölgedeki evlerin tamamına yakınının halihazırda gecekondu olması, tanıtım filmindeki bu ayrıntının göze çarpmasına neden oluyor. Diğer yandan bölgenin kentsel dönüşüm alanı kapsamında olması göz önüne alındığında, köprülü kavşağın yapım tarihiyle ilgili soru işaretleri ortaya çıkıyor. Çünkü, kentin doğu tarafına düşen Yeşildirek Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm projesinin 10 yıl önce başlaması gerekiyorken, mahallede kentsel dönüşüme dair bir hareketlilik yok. Durum böyle olunca, Başkan Çiftçi’nin “Şanlıurfa geleceğe doğru yürüyor” sorusuna ister istemez “ne zaman” gibi bir soru karşılık veriyor. Açar’ın önemine dikkat çektiği ulaşım master planının henüz hazır olmaması da bu soruyu destekliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM URFA’DA BİR BİLMECE
Urfa’nın yüzde 60’a yakını kentsel dönüşüm alanı olarak göze çarpıyor. Bu bölgeler belediyenin kendi eliyle oluşturduğu kentsel dönüşüm alanları. “Belediyeler kendi elleriyle kentsel dönüşüm alanları icat etmez” diyen Açar, “Urfa’da kentsel dönüşüm yapmamız gereken çok alan var. Bu konuda fazlasıyla geri kaldık. Gecikmenin sebebini, ‘yöneticilerimizin elini taşın altına koymaması, seçim zamanlarını beklemeleri ve seçim vaatlerini yerine getirmemeleri’ olarak açıklayabiliriz. Yeşildirek’in yaklaşık 10 yıl önce başlaması gerekiyordu diye biliyorum” diyor.(Ali Güzel-Evrensel)
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