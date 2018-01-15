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Bu haber 15 Ocak 2018 17:02:23 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da 40 Dilenci Operasyonla Yakalandı!

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Urfa'da 40 Dilenci Operasyonla Yakalandı!

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.

Viranşehir Belediyesi , İlçe genelindeki cadde kavşaklarında trafiği tehlikeye sokan ve vatandaşları rahatsız eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Belediye Zabıta Ekipleri, yakaladıkları yaklaşık 40 dilenciyi önce uyardı, tekrarında ise cezai işlem uygulanacağı yönünde uyarılarda bulundu.

Zabıta ekipleri, kentteki kavşaklarda yaptığı denetimlerde aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 40 Suriyeli kadın ellerinde bebekleri ve çocukları kullanan dilencileri yakaladı. Minibüslere bindirilen dilenciler, Zabıta Amirliği binasına götürüldü. Burada üst aramaları yapılan dilencilerin üzerinde çıkan paralar tutanak altına alındı.

Zabıta ekipleri Kadınları bir daha dilencilik yapmaması, vatandaşları da dilencilere itibar etmemesi konusunda uyardı.
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