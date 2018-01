Urfa Kalesi Çökerse Sorumlusu Kim?

Coğrafya Öğretmeni Bedir Çiftçi’nin sosyal medya hesabından yayınladığı öngörü ileride nasıl bir sorunla ve tehlikeyle karşılaşacağımızı gözler önüne seriyor.Mesleki bilgilerini konuşturarak ‘Kale Eteği Projesi’ni yorumlayan Bedir Çiftçi, “Şanlıurfa'da çok büyük bir sorunun ayak seslerini şimdiden dile getiriyorum not alın” diyerek ‘Kale Eteği Projesi’ni desteklediğini fakat projenin yanlış ve eksik yönde ilerlediğini dile getirdi.Kalkerli arazi yapısına sahip olan Kale Eteği üzerindeki bitkilerin, Urfanın yaz aylarında sıcak ve kurak geçmesinden dolayı sulanması sonucu meydana gelecek tehlikelerden bir tanesi, yamaçtaki blokların çözünerek düşmesi olarak görülüyor. Bu tehlike zamanla kale eteğini eritme durumuyla karşı karşıya bırakacakken aynı zamanda blokların düşmesinden dolayı can ve mal kayıplarına da sebep olabilecek bir sorun.Bu sorunu öngören Coğrafya Öğretmeni Bedir Çiftçi konuyla alakalı olarak Urfa halkını şu şekilde bilgilendirdi;“Şanlıurfa'da çok büyük bir sorunun ayak seslerini şimdiden dile getiriyorum not alın...Kale eteği iyileştirme çalışması adı altında büyük bir soruna zemin oluşturuldu. Karstik bir bölge olan bu alana izole çalışması yapılmadan peyzaj ve çimlendirme çalışması yapıldı. İklim etkileri göz önünde tutulduğunda yaz aylarında aşırı derecede buharlaşma ve kuraklık oluşmakta. Bu açığı kapatmak ve cimlerin kurumasını engellemek için bol miktarda sulama yapılacaktır. Sonuç mu fiziksel çözülme (taşların birbirinden ayrılması ufalanması) oluşacak bunun sonuncunda yamaç boyunca blok kopmaları yer altı mağara tavanlarının çökmesi gibi insan hayatını tehdit edecek durumlar oluşacaktır. Nasıl ki ateşle barut yan-yana durmazsa, su ile kalker malzemesi de yan-yana olmaz olursa diye soranları duyar gibiyim bekleyin ve görün...Bunu yazarken belediyenin yapmış olduğu güzelleştirme ve tarihi alanların turizme kazandırılmasını eleştirmiyorum aksine takdir ediyorum. Eleştirdiğim eksik ve yetersiz yapılan çalışmalar.”Bedir Çiftçi’nin bahsettiği bu konuda kendisine büyük destek gelirken, konunun gündeme gelmesi için de gerekli adımlar atıldı.Daha öncede dile getirdiğimiz gibi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi projeler yapıp bu projeleri hayata geçiriyor, evet! Fakat projelerin uygulanmaya geçme sırasında ve özellikle proje sonrasında oluşabilecek halka, çevreye, doğaya ve özellikle tarihi eserlerimize verilen zararları bir türlü öngöremiyorlar.Kale Eteği Projesi’nin ileride meydana getireceği sorunları dile getiren Bedir Çiftçi’nin öngörüleri yetkililer tarafından bir an önce dikkate alınması gereken bir konu olup, bu konuda gerekli düzenlemelerin yeniden oluşturulması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.