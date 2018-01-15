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Bu haber 15 Ocak 2018 16:16:49 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'nın Hatırı Sayılı Aileleri de Bu Bataklığa Gömüldü

Sanal paranın popüleritesi giderek artarken bu popülerliğe Urfa da dahil oldu. Urfa’nın belirli kesimlerinin oynadığı Sanal oyun için vatandaş siteye, bilmediği, görmediği bir çiftlik için 2 bin TL yatırarak üye oluyorlar. Verdikleri paranın kat kat fazlasını kazanacaklarını vadeden oyun sitesinin garantisi var mı yok mu bilinmez ama sanal oyun bataklığı dikkat edilmesi gereken bir platform olduğu için vatandaşların temkinli olması da fayda var.

Urfa'nın Hatırı Sayılı Aileleri de Bu Bataklığa Gömüldü

Çiftlik Bank adıyla son dönemlerde hemen hemen her yerde karşılaşılan internet oyunu sağladığı kazançla tartışmalara neden oldu. 

Urfa’da da son dönemlerde oldukça yaygın bir şekilde konuşulan sanal oyun için polisinden doktoruna, öğretmeninden iş adamına kadar on binlerce kişi 1 milyar lira yatırmış durumda.

Ayda %25 kazanç vadeden sistem sanal tavuk satıyor ancak fakat bir daha detaya inildiğinde ortaya oldukça farklı tablolar çıkıyor.

Son dönemin hızlı bir şekilde yükselen trendi olan çiftlik bank sanal ortamda oynanan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Kişiler ciftlikbank.com sitesine yatırdıkları paradan sonra üye olarak sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. 

Üyeliğini gerçekleştirdiğiniz bu oyunda tavuk, arı ve keçi satın alıp yapılan yatırımın ardından dediklerine göre %40 kazanç sağlıyorsunuz. Sanal üzerinden oynadığınız oyunda dijital ortamda elde ettiğiniz parayı nakite çevirebiliyorsunuz. 
Birçok insanın kendini kaptırdığı bu sanal oyunun bu kadar kolay kazanç getirmesi akıllara birçok soru işaretini de aynı anda getiriyor.

Bu sanal oyun birçok kesim tarafından oldukça ilgi görse de çok büyük bir kesim ise bunun insanları kandırmanın, onların gözünü bürümenin bir yolu olduğunu savunuyor.

Çiftlik Bank merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Farm Game Software isimli 100 bin Dolar sermayeli bir firmaya ait. Bu şirketin CEOsu ise Yazılım Uzmanı olduğunu iddia eden 27 yaşındaki Mehmet Aydın.
Şirket Bursa’nın İnegöl İlçesi, Tekirdağ Akhisar’daki tesislerde üretim yapıldığı söylense de bu tesislerin henüz aktif yatırımlar olmaması dikkat çekiyor.

Nakit para yatırılıp elle tutulur bir şey olmayan bu sanal oyuna dahil olan Urfalılara çağrımızdır; Bu tür oyunlar ekonomiyi geriletmek, Türk Parasını değersizleştirmek ve insanların açlık seviyelerine gelmesine sebep olmak için dünyanın sayılı zenginlerinin talimatları ile yapılan oyunlardır. 

Dünyanın sayılı zenginlerinden olan ailelerin amaçları, toplumun ekonomik çöküşe sürüklemesi, nakit para sıkıntısı çekmesi ve toplumun çektiği nakit para sıkıntısından dolayı kendilerinin ve şirketlerinin daha çok para kazanmasına yöneliktir.

Önlem alınmadığı takdirde büyük ekonomik faciaların yaşanacağı bu tarz oyunları Urfa’nın hatırı sayılı ailelerinin de oynadığı iddiası ortalıkta dolanıyor.

Öte yandan bu kadar kısa sürede binlerce insandan para topladığı gerekçesiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Gıda ve Tarım ve Bakanlığı ile beraber son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da harekete geçerek çiftlik bank CEOsu Mehmet Aydın hakkında hukuki işlem başlatacaklarını duyurdu.
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Urfa'nın Hatırı Sayılı Aileleri de Bu Bataklığa Gömüldü
Urfa'nın Hatırı Sayılı Aileleri de Bu Bataklığa Gömüldü
Sanal paranın popüleritesi giderek artarken bu popülerliğe Urfa da dahil oldu. Urfa’nın belirli kesimlerinin oynadığı Sanal oyun için vatandaş siteye, bilmediği, görmediği bir çiftlik için 2 bin TL yatırarak üye oluyorlar. Verdikleri paranın kat kat fazlasını kazanacaklarını vadeden oyun sitesinin garantisi var mı yok mu bilinmez ama sanal oyun bataklığı dikkat edilmesi gereken bir platform olduğu için vatandaşların temkinli olması da fayda var.
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