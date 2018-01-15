Yılmaztekin Müjdeyi Verdi...

CAZİBE SULAMA VE ELEKTRİKLİ SULAMA İLE İLGİLİ SON BİLGİ ŞANLIURFA KAMUYONA ARZOLUNUR!!! -CAZİBE SULAMA ALANLARI İLE İLGİLİ:
Kıymetli Şanlıurfalı Hemşehrilerim; Malumunuz Türkiye genelinde ve Şanlıurfa özelinde son 44 yılın en kurak yılı olarak geçmektedir.Kendim de bir çiftçi olarak Şanlıurfa çiftçisinin yaşamış olduğu bu durumu en iyi anlayanlardan birisi olarak Ekim,Kasım,Aralık aylarında ekilen buğdayın,arpanın,yem bitkilerinin filizlenmesi için gerekli yağmuru alamamasından dolayı tohumların çürüme tehdidi altında ve hasata esas bir üretim yapılamayacağı riski ile en azından tohumun filizlenebilmesi için CANSUYU OLABİLECEK SU VERİLEBİLMESİ İÇİN ,DSİ'ye talimat verilmesi için ATATÜRK BARAJI üzerinden MEVSİMİNDEN ÖNCE SU VERİLMESİNE YÖNELİK SON BİRKAÇ GÜNDÜR DEVAM EDEN GÖRÜŞMELERİMİZ NETİCESİNDE en son dün 13.01.2018 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn.Veysel EROĞLU Beyefendi Üst düzey tüm bürokratlarını ve Şanlıurfa DSİ Bölge Müdürümüz dâhil tüm ekibi toplayarak beni de Şanlıurfa Milletvekili olarak toplantıya iştirak ettirerek üst düzey bir toplantı düzenlemişlerdir.Barajlarımızda son yılların en düşük su oranı bulunmasına rağmen Toplantıda nihai karar olarak Çarşamba gününe kadar yağış olmaması durumunda Perşembeden itibaren
SULAMA KANALLARI ÜZERİNDEN EKİNLERE CANSUYU OLACAK SUYUN VERİLMESİ TALİMATI VERİLMİŞTİR
Sn.Bakanımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz. -ELEKTRİK İLE SULANAN ALANLAR İÇİN Bu konuda DEDAŞ üst yönetimi ile yaplan görüşmelerde bu konuda kendilerinin beklediği Bakanlar Kurulu kararı olduğunu bunun gerçekleşmesi durumunda enerji verileceğini beyan etmişlerdir.Yine Enerji Bakanlığı üst düzey bürokratları ile yapılan görüşmede de Dedaş ile temasları sağlanmıştır.Bu haftabaşı itibariyle Enerji Bakanımız Sn.Berat Albayrak Beyefendi ile yapılacak görüşmede bu sorunun da Sn.Bakanımızın her yıl Şanlıurfalı çiftçilere yönelik olumlu ve himaye eden tavrıyla giderileceğini umut ediyor Şanlıurfa Kamuoyuna en derin hürmetlerimi sunuyorum.
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