Yılmaztekin Müjdeyi Verdi...

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin yaşanan kuraklık üzerine Çiftçiye cansuyunun verileceğinin müjdesini verdi. Milletvekili Yılmaztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzde ki hafta yağmur yağmaması durumunda DSI tarafından kanallara su bırakılacağını ve çiftçinin mağdur edilmeyeceğini bildirdi. Ak parti Şanlıurfa Milletvekilleri Kemalettin Yılmaztekin, şu açıklamada bulundu.