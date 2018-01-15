Yozgatlı Hızlı Başladı...

TFF 3. Liginde mücadele eden Karaköprü Belediyespor, Şanlıurfaspor’dan Rıdvan Bingöl ve Oğuzhan Acar’ı kadrosuna kattı. Yeni transferler Kırmızı Siyahlı ekibin Antalya’daki kampına katıldı.TFF 3. Liginin ilk devresinde istemediği sonuçlar alan Karaköprü Belediyespor, devre arasında kadrosunu 2 önemli transferle güçlendirdi.Antalya’da ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Karaköprü ekibi, Teknik Direktör Mehmet Yozgatlı’nın raporu doğrultusunda Şanlıurfaspor’dan 21 yaşındaki Oğuzhan Acar ve 19 yaşındaki Rıdvan Bingöl’ü sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.Karaköprü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Kudat, Teknik ekibin raporu doğrultusunda transferleri gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımıza başladık. Takıma faydalı olacak futbolcuları kadromuza kattık. Bu konuda Şanlıurfaspor’dan Rıdvan ve Oguzhan’ı sezon sonuna kadar kiraladık. Transferlerde biz kolaylık sağlayan Şanlıurfaspor yönetimine teşekkür ediyoruz. Yeni transferlerimiz takımımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.Başkan Kudat transfer çalışmalarının devam ettiğini yakın zamanda yeni transferleri kamuoyuna açıklayacaklarınız sözlerine ekledi.