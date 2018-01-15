Urfalılar Dikkat,Satışa Çıkarıldı...

Alıcılar, büyüklükleri 44 ile 90 metrekare arasında olan iş yerlerine 126.420 TL’den başlayan fiyatlarla %25, %50 peşinat ve 60, 120 ay vade seçeneği ile sahip olabilecek.
Başvurular 17 Ocak – 1 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.
Müzayede 1 Şubat 2018 tarihinde (Perşembe günü) saat 14:00’te Gap Tarımsal Eğitim Merkezi, Paşabağı Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 106/A ŞANLIURFA adresinde gerçekleştirilecek. Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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