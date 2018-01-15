Urfalılar Dikkat,Satışa Çıkarıldı...

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Maşuk’ta 106 iş yerini “Açık Artırma Yöntemi” ile satışa sundu.Alıcılar, büyüklükleri 44 ile 90 metrekare arasında olan iş yerlerine 126.420 TL’den başlayan fiyatlarla %25, %50 peşinat ve 60, 120 ay vade seçeneği ile sahip olabilecek.Başvurular 17 Ocak – 1 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak.