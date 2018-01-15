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Bu haber 15 Ocak 2018 13:24:41 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Dev Projeler Yolda...

URFA’DA TOPRAKLARI SUYA İNSANLARI AŞA KAVUŞTURUYORUZ

Urfa İçin Dev Projeler Yolda...

DSİ Şanlıurfa’da yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Şanlıurfa’da tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisi ise su yapılarıdır.

DSİ Genel Müdürü Murat ACU; ‘’Son 15 yılda Şanlıurfa’ya yapılan yatırımları artırdık.  Son 15 yılda Şanlıurfa’da; 2 adet baraj ve 4 adet gölet inşa ettik. 54 sulama tesisi ile 2 milyon 376 bin 890 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 950 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 19 adet dere ıslah tesisi inşa ettik.

Şanlıurfa’ya 2 Baraj İnşa Ettik…
Şanlıurfa’nın münbit topraklarını sulamaya açmak için son 15 yılda 2 baraj ve 4 gölet inşa ettik. Siverek Külhan Barajını ve Viranşehir Nohutlu Barajını 2015 yılında hizmete aldık.suruç Ovası Pompaj sulaması projesi kapsamında 5,35 milyon m3 su biriktirme hacimli Taşbasan Depolaması da 2013 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. Ayrıca 3 barajın da inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

Şanlıurfa’ya Göletler İnşa Ediyoruz…
Şanlıurfa’da büyük sulama alanlarının haricinde sulamaya katkı sağlamak maksadıyla göletler inşa ediyoruz. Son 15 yılda Siverek Çamurlu Göleti, Cudi YAS Besleme Bendi ve Büyük Cırcıp YAS Besleme Bendi inşa edilerek hizmete sunulmuştur. Siverek ilçesinde 3 gölet projesinin de çalışmaları devam etmektedir. 
GAP’la Türkiye Kazanıyor, Şanlıurfa Kazanıyor…
Son 15 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 2 milyon 376 bin 890 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 950 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. 

Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi 
Suruç Ovasının sulanması vatandaşlarımızın 100 yılık bir hayali idi.  Suyu, münbit 
Suruç Ovasına getirmek hükümetimize nasip oldu. Atatürk Barajından alınan su, terfi merkezi, ana kanallar ve Dünyanın sayılı dev sulama tüneli ile ovaya aktarıldı ve hasret sona erdi. Özellikle Suruç Ovasının münbit topraklarını suya kavuşturacak bu proje ile toplam 950.970 dekar arazi sulanacaktır. 2017 yılı sonuna kadar 560.000 dekar arazinin şebekesi tamamlanmış olup, 547.600 dekar arazi vatandaşlarımız tarafından fiilen sulanmaktadır.

Taşbasan Sulamalarında Sona Geldik…
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin geniş ve münbit topraklarını sulamaya açarak zirai alanda büyük bir atılım yapacağız. Bu atılımdan başta Şanlıurfa olmak üzere bütün ülkemiz kazanacaktır. 
Taşbasan Sağ Sahil Sulama Şebekesi ile 176.570 dekar, Taşbasan Sol Sahil Sulaması 
1. Kısım Şebekesi ile de 130.890 dekar araziyi sulayacağız. Bu iki sulama tesisinin inşaat çalışmaları tamamlanmıştır.

Bozova Pompaj Sulamaları İle Toprağın Verimi Artacak…
75 km uzunluğundaki Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım Ana Kanalı, 352.970 dekar arazinin sulanmasına hizmet edilecektir. Bu işin inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşme %94 olmuştur.
Bozova Pompaj Sulaması 2. Kısım 1. Ünite Şebeke inşaatının ise %73’ü tamamlanmıştır. Bu sulama tesisi ile 85.480 dekar arazi sulamaya açılacaktır.
Bozova Pompaj Sulaması 3. Kısım şebeke inşaatı ile 162.910 dekar arazi sulanacaktır. 
Bu sulama tesisi tamamlanmıştır.

Ceylanpınar’da Cazibeli Sulama İle Daha Bereketli Topraklar…
Ceylanpınar Ovaları 1. ve 2. Cazibeli Sulama Şebekeleri ile Akçakale, Ceylanpınar, Harran ve Viranşehir ilçelerinde toplam 496.650 dekar zirai araziyi daha verim hale getiriyoruz. Tesislerin bir an önce tamamlanarak topraklarımızın daha bereketli hale gelmesi için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz.  
Viranşehir Pompaj Sulaması Hız Kesmeden Devam Ediyor…

Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kısım sulama tesisleriyle toplam 376.280 dekar arazi sulamaya açılacaktır. İnşaatları devam eden bu sulama tesislerinin tamamlanmasıyla Şanlıurfa Türkiye tarımının merkezi konumuna geçecektir.

Şanlıurfa’nın İçmesuyu Emin Ellerde…
Şanlıurfa’ya Atatürk Barajı’ndan su götürdük. İçmesuyu arıtma tesisi, terfi merkezleri ile ana dağıtım hatlarını inşa edilerek yıllık 99,05 milyon m3 içmesuyu sağlayarak şehrin 
2025 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık. 2015 yılında da 2. Kademe içmesuyu isale hattı ve içmesuyu arıtma tesisi inşaatlarını tamamlayarak Şanlıurfa’nın 2045 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık. 

Siverek’e Menba Kalitesinde İçmesuyu Temin Edeceğiz…
Siverek ilçesinin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılamak için, Atatürk Barajı baraj gölünde yapılacak olan su alma yapısı vasıtasıyla alınacak su, yeni yapılacak arıtma tesisine iletilecektir. 19 köye hizmet edecek, 37 km uzunluğunda günlük 110.000 m3 kapasiteli arıtma tesisi ve isale hattı yapılacaktır. İnşaat çalışmalarına başlanmıştır. 
Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk…

Son 15 yılda inşa ettiğimiz 19 adet taşkın koruma tesisi ile; Şanlıurfa şehir merkezi, 2 ilçe ve 2 beldede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Ayrıca çalışmalarına devam ettiğimiz 8 adet taşkın koruma tesisi ile de vatandaşlarımızı ve arazilerini taşkınlardan korumaya devam ediyoruz. ‘’dedi.

‘2017 Yılında Şanlıurfa’da 16 Tesisi Tamamladık..
2017’de Şanlıurfa’nın DSİ yatırımlarıyla adeta coştuğunu belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU;’’ DSİ olarak 2017 yılında Şanlıurfa ilimizde 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa ilinde 1 adet baraj, 9 adet Sulama tesisi, 6 adet taşkın koruma tesisini tamamlamıştır. ’dedi.

Tamamlanan baraj ve sulama tesisleri ile toplam 673 690 dekar zirai arazinin sulanması sulanan alanlardan ülke ekonomisine 2017 yılı birim fiyatları ile 23 000 000 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini ve tamamlanan 6 Adet taşkın koruma tesisi ile Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Hilvan ilçesi, Ceylanpınar ilçesi, Viranşehir ilçesine bağlı toplam 23 mahalle ve 330 dekar zirai arazinin taşkın riskinin azaltıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU;’’ Tamamlanan baraj, sulama ve taşkın koruma tesislerinin toplam maliyeti 637 430 000 TL olduğunu belirtti.
Tamamlanan 16 Adet Tesisin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaptı

29 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 375 Dev Eserin toplu açılış merasiminde Şanlıurfa’nın da nasibini aldığını belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU;  Şanlıurfa’da tamamlanan 1 adet baraj, 9 adet Sulama tesisi, 6 adet taşkın koruma tesisi hizmete alınmıştır. Hizmete alınan projelerin Şanlıurfa ilimize ve Urfalı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. ’dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat ACU;‘’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ‘dedi.



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