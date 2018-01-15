Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 15 Ocak 2018 12:44:09 Tarihinde eklenmiştir.

Bir Kentin Tanıtımı, Gazeteciler Gününde Verilen Bir Plaketle de Olur

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin Gazeteciler Günü’nde Ünlü Haber Spikeri Nazlı Çelik’i Antep’e davet etti. Antep’e gelen Nazlı Çelik Antep’in tanıtılmasında ve bu tanıtımla birçok insanın Antep’e ayak basmasına vesile oldu.

Bir Kentin Tanıtımı, Gazeteciler Gününde Verilen Bir Plaketle de Olur

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ünlü Haber Spikeri Nazlı Çelik’i Antep’e davet ederek ‘Yılın En İyi Sunucusu’ ödülünü Antep’te takdim etti. Fatma Şahin’in bu nazik davetine icabet eden Çelik, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin vermiş olduğu ‘Yılın en İyi Haber Sunucusu Ödülü’nü sosyal medya hesabından paylaşarak şunları ifade etti;

“Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yılın en iyi haber sunucusu seçmiş. Meslektaşlarımdan gelen ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldım. Teşekkürler” dedi.


Ödül töreninden sonra Antep’in tarihi yerlerini ve Hayvanat Bahçesini gezen Çelik, gezip gördüğü yerleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hayvanat Bahçesi gezisi sırasında hayvanları elleriyle besleyip birçok farklı fotoğraf karesinin olduğu bir paylaşımında bulunan Çelik Antep’in tanıtılması konusunda büyük rol oynadı. Nazlı Çelik paylaştığı bir fotoğrafın binlerce kişiye ulaşmasıyla beraber insanlarda Antep’e gelme isteği uyandırdı. 

Birçok ünlünün yorum yapıp binlerce kişinin beğendiği tek bir fotoğraf karesinin bile tanıtım konusunda ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bu durum Urfa’nın fazlasıyla yabancı kaldığı bir durumdur. 


Urfa’nın tarihi, kültürü ve değerleri milyonların dilinde olsa da hala tanıtılma ve daha çok insana ulaşma gereksinimi duymaktadır. 

Urfa, Gaziantep’ten daha çok tarihi mirasa sahip olmasına rağmen yeterince tanıtılmıyor. Tanıtılmadığı süre zarfı içerisinde birçok kayıplar meydana geliyor ve yaşanan bir kayıp diğer kayıpları da doğuruyor. Örneğin tanıtım eksikliğinden kaynaklanan turist eksikliği beraberinden ekonomik kazancın düşmesini getiriyor. 

Görsel medya aracılığıyla veya Urfa Gazeteciler Cemiyeti’nin Antep’in yaptığı davetler gibi davetlerle tanıtılmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu konuda Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Urfa Basınına büyük görevler düşmektedir. Antep’in yaptığı bu çalışmayı Urfa’nın da örnek alması gerekir. Şehrimizin tanıtılması için milyarlarca para dökülmesine gerek olmadığının kanıtını Antep sunmuş bulunmakta.

Nazlı Çelik bir fotoğraf ve o fotoğrafın çekilmesine sebep olan plaket sayesinde günlerdir sosyal medyada ve ulusal kanallarda Antep’in tanıtımını ve reklamını yapıyor. Yaptığı 3 paylaşım 160 bin küsur insanın beğenisini kazanırken, paylaşımların ulaştığı sayı yüz binleri aşmış durumda.



Sitemiz Spor Yazarı Murat Şahin Şahanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla alakalı şunları ifade etti;

“Bir kent'in tanıtımını yazılı ve görsel medya yapar. Gazeteciler gününde bile Kent'in tanıtımını yapan Gaziantep gazeteciler cemiyetini kutluyorum. Nazlı Çelik'i Antep'e davet edip bir plaketle ödüllendirdiler.
Nazlı Çelik 3 gündür sosyal medya hesabında ve ardından ulusal tv kanalında Antep'in tanıtım ve reklamını yapıyor. Sadece sosyal medya hesabından yaptığı 3 paylaşım 150 bin kişi sadece beğenmiş, görenler ile bu rakam 300 bin.Bir plaketle 300 bin kişi. !!!!!!!
Bizde Urfa özlü deyimi konuşur
""BİZİM YAGG BİZIM TULUGAA"" !!!!.”










Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa Kalesi Çökerse Sorumlusu Kim?
Urfa Kalesi Çökerse Sorumlusu Kim?
​Urfa Kale Eteği İyileştirme projesi bir sorunu gündeme getirdi. Kale Eteğine izole yapılmadan peyzaj çalışmalarının yapılması ileride yaşanacak büyük tehlikelere zemin oluşturulduğunu dile getiren Coğrafya öğretmeni Bedir Çiftçi; “Projenin eksiklikleri yamaç boyunca blok kopmalarına ve yer altı mağara tavanlarının çökmesine sebep olacak” ifadelerini kullandı.
Urfa'nın Hatırı Sayılı Aileleri de Bu Bataklığa Gömüldü
Urfa'nın Hatırı Sayılı Aileleri de Bu Bataklığa Gömüldü
Sanal paranın popüleritesi giderek artarken bu popülerliğe Urfa da dahil oldu. Urfa’nın belirli kesimlerinin oynadığı Sanal oyun için vatandaş siteye, bilmediği, görmediği bir çiftlik için 2 bin TL yatırarak üye oluyorlar. Verdikleri paranın kat kat fazlasını kazanacaklarını vadeden oyun sitesinin garantisi var mı yok mu bilinmez ama sanal oyun bataklığı dikkat edilmesi gereken bir platform olduğu için vatandaşların temkinli olması da fayda var.
Bir Kentin Tanıtımı, Gazeteciler Gününde Verilen Bir Plaketle de Olur
Bir Kentin Tanıtımı, Gazeteciler Gününde Verilen Bir Plaketle de Olur
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin Gazeteciler Günü’nde Ünlü Haber Spikeri Nazlı Çelik’i Antep’e davet etti. Antep’e gelen Nazlı Çelik Antep’in tanıtılmasında ve bu tanıtımla birçok insanın Antep’e ayak basmasına vesile oldu.
​Şanlıurfa’da Kanarya Sahipleri Ödül Aldı
​Şanlıurfa’da Kanarya Sahipleri Ödül Aldı
Güvercinler ilginin yüksek olduğu Şanlıurfa’da düzenlenen en güzel kanarya yarışmasında Türkiye genelinde 12 ödül aldı.
BAŞMÜDÜR ABDULLAH GÖÇMEZ, REKTÖR TAŞALTIN'DAN DAHA MI BÜYÜK?
BAŞMÜDÜR ABDULLAH GÖÇMEZ, REKTÖR TAŞALTIN'DAN DAHA MI BÜYÜK?
Dürüstlükten bahsedene bakın. Sıradan bir memur iken objektif kriterler esas alınmadan üniversite hastanesine Baş Müdür olan Abdullah Göçmez mesai saatlerini hastanede geçirmesi gerekirken bilmem ne STK başkanı sıfatıyla masa masa dolaşıp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gazetecilerin dürüstlüğünü eleştiriyor.
Zeytin Fidanları Toprakla Buluştu
Zeytin Fidanları Toprakla Buluştu
Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü’nün imzaladıkları ““Adıyaman Durak Dağı Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma” projesinin ilk adımları atıldı.
Siverekli Halise Ninenin Canı Tehlikede
Siverekli Halise Ninenin Canı Tehlikede
​Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tavanı çöken ve banyosuz bir evde tek başına yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki Halise Nine, evinin onarılmasını bekliyor.
​Urfa’da Son Osmanlı Terzisi
​Urfa’da Son Osmanlı Terzisi
Şanlıurfa'da Osmanlı döneminin son terzisi olarak tanınan Sezer Karakapıcı, teknolojiye karşı direniyor.
Durgut'tan Urfalılara 2 Yeni Hizmet
Durgut'tan Urfalılara 2 Yeni Hizmet
Şanlıurfa İl Sağlım Müdürlüğü’ne atanan Opr. Dr. Himmet Durgut, Mehmet Akif İnan eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mesai saatlerinden sonra faaliyet gösterecek iki yeni polikliniği hizmete sundu.
Ekrem Gerginci Komplocuları Farş Etti
Ekrem Gerginci Komplocuları Farş Etti
​Çankırı'da olimpiyat ve dünya şampiyonalarında dereceleri olan engelli sporcu Seyfullah Karadeniz’e yapılan ‘Paspas yaparak Milli Takıma hazırlık yapıyor' iddiası Türkiye'de gündeme oturmuştu. Konuyla Alakalı açıklama Urfalı olan Çankırı Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ekrem Gerginci’den geldi.
Urfa'da Anız Yangınları Devam Ediyor...
Urfa'da Anız Yangınları Devam Ediyor...
Anız Yangını Dolayısıyla Göz Gözü Görmedi.
Hırsızlar Bu Yöntemle Arkalarında İz Bırakmıyor
Hırsızlar Bu Yöntemle Arkalarında İz Bırakmıyor
Hırsızların yeni yöntemi hayrete düşürüyor. Kilitli olan kapılara herhangi bir zarar vermeden açıp eve giren hırsızların yeni yöntemi şeytanın aklına gelmeyecek cinsten.
Urfa'ya Bir Müjde Daha...!
Urfa'ya Bir Müjde Daha...!
Urfa'da Neler Oluyor,Master Planı Değilmiş...
Urfa'da Neler Oluyor,Master Planı Değilmiş...
Urfa'da 40 Dilenci Operasyonla Yakalandı!
Urfa'da 40 Dilenci Operasyonla Yakalandı!
Yılmaztekin Müjdeyi Verdi...
Yılmaztekin Müjdeyi Verdi...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
12°C / 3°C
Durum
Parçalı Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:31
Öğle
12:41
İkindi
15:16
Akşam
17:40
Yatsı
18:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿