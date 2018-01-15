Bir Kentin Tanıtımı, Gazeteciler Gününde Verilen Bir Plaketle de Olur

“Bir kent'in tanıtımını yazılı ve görsel medya yapar. Gazeteciler gününde bile Kent'in tanıtımını yapan Gaziantep gazeteciler cemiyetini kutluyorum. Nazlı Çelik'i Antep'e davet edip bir plaketle ödüllendirdiler.

Nazlı Çelik 3 gündür sosyal medya hesabında ve ardından ulusal tv kanalında Antep'in tanıtım ve reklamını yapıyor. Sadece sosyal medya hesabından yaptığı 3 paylaşım 150 bin kişi sadece beğenmiş, görenler ile bu rakam 300 bin.Bir plaketle 300 bin kişi. !!!!!!!

Bizde Urfa özlü deyimi konuşur

""BİZİM YAGG BİZIM TULUGAA"" !!!!.”









Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ünlü Haber Spikeri Nazlı Çelik’i Antep’e davet ederek ‘Yılın En İyi Sunucusu’ ödülünü Antep’te takdim etti. Fatma Şahin’in bu nazik davetine icabet eden Çelik, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin vermiş olduğu ‘Yılın en İyi Haber Sunucusu Ödülü’nü sosyal medya hesabından paylaşarak şunları ifade etti;“Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti yılın en iyi haber sunucusu seçmiş. Meslektaşlarımdan gelen ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldım. Teşekkürler” dedi.Ödül töreninden sonra Antep’in tarihi yerlerini ve Hayvanat Bahçesini gezen Çelik, gezip gördüğü yerleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hayvanat Bahçesi gezisi sırasında hayvanları elleriyle besleyip birçok farklı fotoğraf karesinin olduğu bir paylaşımında bulunan Çelik Antep’in tanıtılması konusunda büyük rol oynadı. Nazlı Çelik paylaştığı bir fotoğrafın binlerce kişiye ulaşmasıyla beraber insanlarda Antep’e gelme isteği uyandırdı.Birçok ünlünün yorum yapıp binlerce kişinin beğendiği tek bir fotoğraf karesinin bile tanıtım konusunda ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren bu durum Urfa’nın fazlasıyla yabancı kaldığı bir durumdur.Urfa’nın tarihi, kültürü ve değerleri milyonların dilinde olsa da hala tanıtılma ve daha çok insana ulaşma gereksinimi duymaktadır.Urfa, Gaziantep’ten daha çok tarihi mirasa sahip olmasına rağmen yeterince tanıtılmıyor. Tanıtılmadığı süre zarfı içerisinde birçok kayıplar meydana geliyor ve yaşanan bir kayıp diğer kayıpları da doğuruyor. Örneğin tanıtım eksikliğinden kaynaklanan turist eksikliği beraberinden ekonomik kazancın düşmesini getiriyor.Görsel medya aracılığıyla veya Urfa Gazeteciler Cemiyeti’nin Antep’in yaptığı davetler gibi davetlerle tanıtılmasına büyük ihtiyaç duyulmaktadır.Bu konuda Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Urfa Basınına büyük görevler düşmektedir. Antep’in yaptığı bu çalışmayı Urfa’nın da örnek alması gerekir. Şehrimizin tanıtılması için milyarlarca para dökülmesine gerek olmadığının kanıtını Antep sunmuş bulunmakta.Nazlı Çelik bir fotoğraf ve o fotoğrafın çekilmesine sebep olan plaket sayesinde günlerdir sosyal medyada ve ulusal kanallarda Antep’in tanıtımını ve reklamını yapıyor. Yaptığı 3 paylaşım 160 bin küsur insanın beğenisini kazanırken, paylaşımların ulaştığı sayı yüz binleri aşmış durumda.Sitemiz Spor Yazarı Murat Şahin Şahanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla alakalı şunları ifade etti;