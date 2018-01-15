Urfa'da 6 Kişi Gözaltına Alındı

Açıklamada;Kom Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sırasında Mardin yolunda kontrol edilen bir tankerin dorse bölümünde gizlenmiş vaziyette 33 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından ilimizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise, Diyarbakır istikametinden ilimize gelen özel bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu taşındığı bilgisi alınması üzerine bahse konu araç tespit edilerek ilimiz girişinde durdurulmuş yapılan aramada benzin deposuna zulalanmış şekilde dört parça halinde toplamda 2 Kilo Met-amfetamin ele geçirilmiştir.denildi
Olaylarla İlgili 6 Kişi Gözaltına Alındı.
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