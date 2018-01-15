Urfa'da 6 Kişi Gözaltına Alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada,Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya Gelen 1 Araç'ta 2 Kilo,Mardin Yolunda Bir Tankerde Yapılan Aramada Tanker Dorsesinde İse 33 Bin 860 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi.Olaylarla İlgili 6 Kişi Gözaltına Alındı.