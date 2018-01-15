Akay, Bakanlıkta Müdür Yardımcılığı Görevine Atandı

Bu haber 15 Ocak 2018 11:03:22 Tarihinde eklenmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Akay getirildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür yardımcılığına atanan Ali Akay’a memleketinden ve Urfalılardan tebrik mesajları yağmaya başladı.Ali Akay’a yeni görevinde başarılar dileriz.