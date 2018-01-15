Urfa'nın Yeni Başkanı Belli Oldu

Aralık ayının son haftası adaylığını açıklayan Mahmut Alkan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı oldu. Dün yapılan seçimlerde başkanlığı belli olan Alkan seçim sürecinde “şoförler ve otomobilcilerin her türlü sorunuyla birebir ilgileneceğim. 13 Ocak 2018’de yapılacak olan seçimlerde desteğinizi esirgemeyin” ifadelerini kullanmıştı.15 yıllık kamyon şoförü olan ve uzun yıllardır galericilik yaparak Urfa’ya hizmet veren Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Alkan’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.