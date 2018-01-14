Urfa'da Tüfekle Oyun Ölüm Getirdi...

Olay,Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde Meydana Geldi.Öğlen Saatlerinde Ensar Mahallesinde Meydana Gelen Olay İddialara Göre 15 Yaşındaki S.K ve 13 Yaşındaki A.A. Koyunları Otlatırken 13 Yaşında ki A.A,Elindeki Tüfekle Arkadaşıyla Şakalaşmaya Başladı.Birden Tüfeğin Ateş Alması Sonucu 15 Yaşındaki S.K. Ağır Yaralandı.Çevredekilerin Haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi Kaldırdı.Burada Tedavi Altına Alınan S.K.,Doktorların Tüm Müdalesine Rağmen Kurtarılamadı.Yaşanan Olay Sonucu A.A.'nın Gözaltına Alındığı Öğrenildi.