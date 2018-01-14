Urfa'da Şok Olay...

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde Yaşanan Olayda Bağlar Mahallesinde Koyunları Otlatan Bir Çoban,Kafası Kesilmiş Eşek ve Kemiklerini Buldu.Çobanın Haber Vermesi Üzerine Olay yerine gelen zabıta ekipleri İnceleme sonucu kafa eti ile etleri sıyrılmış bacak kemikleri olduğunu tespit etti.Tespit Sonrası bulunanlar imha Edildi.