Urfa'da,5 Suriyeli Tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde Bir İş Yerinden Para ve Dijital Eşya Çalan Suriye Uyruklu 5 Kişi,Yapılan Operasyon Neticesinde Yakalanarak Tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;"İlimiz genelinde hırsızlıkla mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda Atatürk Mahallesinde bir işyerinden kasa ve dijital eşya çalan 5 Suriye uyruklu şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanmıştır. İşyerinden çalınan kasa ve içerisinde bulunan müştekiye ait ruhsatlı tabanca yapılan aramalar sonucu bulunarak sahibine teslim edilmiştir. Şahısların karıştığı diğer olaylara yönelik yapılan aramalarda iki ayrı ikametten çalındığı tespit edilen dijital malzemeler ele geçirilmiş ve ayni zamanda şahıslarla birlikte uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, bir miktar uyuşturucu hap ve ruhsatsız bir adet tabanca ele geçirilmiştir."