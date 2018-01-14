Husumeti Bitirmek İçin Gitmişti,Hayatını Kaybetti...

Bu haber 14 Ocak 2018 22:12:48 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesininin Hacı Bayram Mahallesinde Geçtiğimiz Gün Yaşanan Olayda,4 Yıldır Küs Bulunan 2 Aileyi Barıştırmak Aracılık Yapan Eyüp Sedefdiş,2 Aile İle Konuştuktan Sonra Olay Yerinden Beraberindekilerle Beraber Ayrılan Sedefdiş'in Bulunduğu Araca Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Ateş Açıldı.Açılan Ateş Sonucu Ağır Yaralanan Yaşlı Adam,Olay Yerine Gelen Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine Kaldırıldı.Doktorların Tüm Müdahalelerine Rağmen,Sedefdiş Kurtarılamadı.Polis Olayla İlgili 3 Kişiyi Gözaltına Aldı.