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Bu haber 14 Ocak 2018 22:12:48 Tarihinde eklenmiştir.

Husumeti Bitirmek İçin Gitmişti,Hayatını Kaybetti...

Açılan Ateş Sonucu Hayatını Kaybetti.

Husumeti Bitirmek İçin Gitmişti,Hayatını Kaybetti...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesininin Hacı Bayram Mahallesinde Geçtiğimiz Gün Yaşanan Olayda,4 Yıldır Küs Bulunan 2 Aileyi Barıştırmak Aracılık Yapan Eyüp Sedefdiş,2 Aile İle Konuştuktan Sonra Olay Yerinden Beraberindekilerle Beraber Ayrılan Sedefdiş'in Bulunduğu Araca Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Ateş Açıldı.

Açılan Ateş Sonucu Ağır Yaralanan Yaşlı Adam,Olay Yerine Gelen Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine Kaldırıldı.

Doktorların Tüm Müdahalelerine Rağmen,Sedefdiş Kurtarılamadı.

Polis Olayla İlgili 3 Kişiyi Gözaltına Aldı.
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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