Urfa İçin Vatandaşlarını Uyardı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Başta Şanlıurfa olmak üzere Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına "tekrar düşünün Bazı bölgeler yüksek riskli” denilerek, Terörizm ve keyfi tutuklamalar nedeniyle ve terör nedeniyle gidilmemesi istemesinin ardından Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Ankara, ABD’nin Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısına anladığı dilden karşılık verdi. Dışişleri’nin açıklamasında ‘ırkçı eylemler’ vurgusu yapılarak, ABD’ye seyahat edecek vatandaşlar uyarıldı

ABD'nin, "riskli ülkeler" kategorisine aldığı Türkiye'ye gideceklere "Yeniden düşünün" uyarısı yapmasının ardından, Türkiye de aynı adımı attı.

Türkiye'yi, Sudan ve Venezüella gibi güvenlik açısından 3'üncü kategori riskli ülkeler arasında gösteren ABD'ye anladığı dilden karşılık veren Dışişleri, bu ülkeye gidecek Türk vatandaşlarını yaşanan ırkçı eylemlere karşı uyardı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampuslarını hedef almaya devam etmesi muhtemeldir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ohio Üniversite Kampusu'nda, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda, Minnesota'da Dar Al-Farooq Camisi'nde, Teksas'taki bir kilisede düzenlenen saldırılarla, Charlottesville ve New York'ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırının, ABD'de yaşanan terörizme ve ırkçı eylemlere örnek teşkil ettiği belirtildi.

KUMPAS UYARISI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Resmi görevle ABD'ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik açılan davalarda, FETÖ terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir. Bu şartlarda, ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir."

ABD Dışişleri, Amerikan vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyarmış, "Dışişleri, Türkiye'deki terör örgütlerinin devam eden tehditlerine karşı uyarır" ifadelerine yer verilmişti.

ABD'nin kararı neydi?

ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Ocak günü yürürlüğe giren yeni uygulamasında dünyadaki ülkeleri güvenlik açısından 4 ana kategoriye ayırıyor. Bu listede Türkiye; Sudan, Rusya, Venezuela, Pakistan ve Guatemala ile “Gitmeyi tekrar düşünün” başlıklı 3’üncü kategoride yer alıyor. “Seyahat etmeyin” içerikli 4’üncü kategori ise Yemen, Mali, Libya ve Somali gibi iç savaş ya da çatışmaların yaşandığı ülkeleri içeriyor.

Her ülkenin güvenlik durumuyla ilgili ayrı bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinde Türkiye’ye de geniş bir bölüm ayrılıyor. “Terörizm ve keyfi tutuklamalar nedeniyle Türkiye’ye seyahat etmeyi tekrar düşünün. Bazı bölgeler yüksek riskli” denilen uyarıda terör nedeniyle gidilmemesi istenen şehirler ‘Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şirnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis’ olarak gösteriliyor.

