​Şanlıurfa’da Kanarya Sahipleri Ödül Aldı

Güvercinler ilginin yüksek olduğu Şanlıurfa’da düzenlenen en güzel kanarya yarışmalarıyla kanaryalarda ilgi görmeye başladı. Eyyübiye’ye bağlı Halepli bahçe mahallesinde yer alan serinofil derneği yetkilileri daha önce Şanlıurfa’da kanaryalara ilgi olmadığını şimdi ise düzenledikleri yarışmalarla ilgi topladıklarını belirtti. Kanaryalara ilginin daha da artması için çalışmalara devam ediyor.Türkiye genelinde kanarya ve doğa kuş yarışmaya giren Şanlıurfalılar 12 adet madalya ve kupa aldı.Serinofil dernek başkanı Refet Tanır “ İzmir’den Şanlıurfa’ya tören için geldim burada Şanlıurfa iyi derecede sezonu kapattı umarım bu sadece Türkiye tek değil Dünyaca başarıya imza atılır”Dereceye giren kanarya ve doğa kuşlar sahiplerine madalya ve plaket verildi