Urfa'da 3 Kişi Tutuklandı...

Şanlıurfa'da, Il Emniyet müdürlüğü TEM Şube ekiplerinin başlatmış olduğu operasyon sonucunda çok sayıda Deaşlı ve PKK terör örgütü mensubu yakalandı. Terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesi adına başlatılan operasyonlar sonucunda, 4'ü Suriye uyruklu 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 7 kişiden 3ü tutuklandı. Yine, bu operasyon kapsamında 8i Suriye Uyruklu 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldıkları mahkemece 4 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi, 6sı adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 5 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.