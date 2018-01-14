Urfa Maçında Dostluk Kazandı,2-2!

Bu haber 14 Ocak 2018 13:56:24 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor Antalya Belek devre arası kampının son gününde karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Antalya Belek IC Santaı Antrenman sahalarında oynanan ve İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Sarı Yeşilli ekibin gollerini 55 ve 62. dakikalarda Yasin Ozan kaydetti.

Kamp sona erdi

3 Ocak'tan bu yana kamp çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor'da Sultanbeyli maçı ile kamp çalışmaları da sona erdi.

Sarı yeşilli ekip Pazartesi günü kendi tesislerinde toplanarak Niğde Belediyespor maçı hazırlıklarına burada devam edecek.