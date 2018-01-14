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Bu haber 14 Ocak 2018 13:31:47 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Müjdeyi Verdi,Artık...!

​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Somali ile balıkçılık alanında imzalanan anlaşmanın her iki ülke içinde faydalı olacağını belirterek, "Bu anlaşmadan sonra farklı alanlarda da anlaşmaların devam edileceğine inanıyorum." dedi.

Bakan Müjdeyi Verdi,Artık...!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Somali ile balıkçılık alanında imzalanan anlaşmanın her iki ülke içinde faydalı olacağını belirterek, "Bu anlaşmadan sonra farklı alanlarda da anlaşmaların devam edileceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Somali arasında, balıkçılık ve kültür balıkçılığına ilişkin mutabakat zaptı, Fakıbaba ve Somali Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Abdirahman Abdi Hashi tarafından Bakanlığın Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende imzalandı.

Burada konuşan Fakıbaba, iki ülkenin dostluğunun uzun yıllara dayandığına işaret ederek, Türk halkının Somali'nin zor zamanlarında olayları yakından takip ettiğini aktardı.

Özellikle Somali'de yaşanan kuraklık dönemlerinde Türkiye'nin Somali'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Fakıbaba, "Bundan sonra inşallah Somali halkının refah seviyesini yükseltmek için elimizden gelen tüm çabaları sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, balıkçılık alanında imzalanan anlaşmanın her iki ülke içinde faydalı olacağını belirterek, "Bu anlaşmadan sonra farklı alanlarda da anlaşmaların devam edileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin yaptığı yardımların farkındayız"

Somalili Bakan Hashi de, tüm Somali halkının özellikle kıtlık döneminde Türkiye'nin yaptığı yardımların farkında olduğunu söyledi.

Türkiye sayesinde birçok ülkeye açılabildiklerinin altını çizen Hashi, Türkiye bağlantılı olarak birçok ülkeye uçuş yapabildiklerine işaret ederek, ürünlerini Türkiye üzerinden Orta Asya ve Avrupa pazarlarına pazarlayabileceklerini düşündüğünü anlattı.

Hashi, Türk şirketlerinin Somali'de yatırımlarının birçok kişinin hayat standartlarını değiştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk kardeşlerimiz desteğe ihtiyacımız olduğu zamanlarda bizleri yalnız bırakmadılar ve geldiler. Şimdi Türkiye ile birlikte Somali'nin kalkınması ve önemli bir ekonomik güç haline gelmesi için çalışmalar başlattık. Balıkçılık alanında bugün bir ilk olan anlaşmanın onurunu yaşıyorum. Birçok alanda takip edecek iş birliklerinin başlangıcı olur umarım."

İmzalanan anlaşma kapsamında, Türk balıkçıları Somali karasularında avcılık yapma imkânına kavuşuyor. Özellikle özel şirketler karşılıklı anlaşma yaparak Uluslararası Balıkçılık Denizcik Hukuku'na uygun olarak balıkçılık yapabilecek.

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