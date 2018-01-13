Urfalının Evini Başına Yıktılar,Tam 45 Tane...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde şehrin merkezi yerlerinden bir mahallede yaklaşık bir ay önce çalınan 45 koyunun çalınması, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, koyun sahibi ise hırsızların halen bulunmamasından şikâyetçi.

Olay, Selçuklu Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde bulunan bir ahırda saat 4.00 sıralarında yaşandı. Görüntülerde koyunların bulunduğu ahıra gelen 3 kişinin, ahırın kapısını kırdıktan sonra içeride bulunan 45 koyunu çalarak kayıplara karıştığı görülüyor.

Yaşanan olayın ardından hemen polis ekiplerine haber veren koyun sahibi, olayın üzerinde bir ay geçmesine rağmen hırsızların halen yakalanmasına tepki göstererek, mağdur olduğunu ve bu olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Çalınan koyunların maliyetinin 37 bin TL olduğunu ifade eden koyunların sahibi Mehmet Ali Görgül, "Sabah kalktım, hayvanlarıma yem vermek için ahıra geldim. Araba ahırın önündeydi, arabayı ileri almışlar. 45 tane koyunumu çıkarıp götürmüşler. Şu an görüntüler de var, polislere de vermişiz. 22 gündür mağdurum. Hırsızların simaları nettir. Devlet tarafından teşhis edilebilir. Ama biz teşhis edemiyoruz. 22 gündür koyunlarımı arıyorum, fakat bulamıyorum. Çalınan koyunların değeri 37 bin TL'dir." dedi.

Mağdur Görgül'ün babası İsmail Görgül ise çalınan koyunların borcunu daha ödemediklerini ve koyunları çalan hırsızların bir an önce bulunmasını talep ederek, bir aydan beridir mağdur olduklarını söyledi.