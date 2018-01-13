Urfa'da 2 Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..

Bu haber 13 Ocak 2018 22:30:43 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.A yönetimindeki 39 SH 183 plakalı otomobil ile A.A yönetimindeki 10 TP 640 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan her iki araçtaki yolculardan H.A, A.A, F.T, G.T, M.E.A ve A.A yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Şanlıurfa’daki farklı hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.