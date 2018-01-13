Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 13 Ocak 2018 22:30:43 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da 2 Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ve Akçakale ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Urfa'da 2 Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Şanlıurfa- Akçakale karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.A yönetimindeki 39 SH 183 plakalı otomobil ile A.A yönetimindeki 10 TP 640 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan her iki araçtaki yolculardan H.A, A.A, F.T, G.T, M.E.A ve A.A yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Şanlıurfa’daki farklı hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfalının Evini Başına Yıktılar,Tam 45 Tane...
Urfalının Evini Başına Yıktılar,Tam 45 Tane...
Şanlıurfa'da yaklaşık bir ay önce 45 koyunu çalınan kişi, hırsızların halen bulunmamasından şikâyet etti.
Urfa'da 2 Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..
Urfa'da 2 Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde ve Akçakale ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Urfa Meclise Taşındı...
Urfa Meclise Taşındı...
Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımının arttığını savunan CHP'li Tahsin Tarhan, elektrik dağıtım şirketlerinin zor durumda olduğunu ifade etti.
Vatandaşın 'Sahte Sigorta' Taktığı Trafo Alev Alev Yandı
Vatandaşın 'Sahte Sigorta' Taktığı Trafo Alev Alev Yandı
Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde havaların soğuması ile birlikte elektrik enerjisinin ısınma amacıyla kullanılması ve kayıt dışının da etkisi ile tüketimin israf düzeyine ulaşması yüzünden yaşanan arızalara kimi zaman vatandaşlar bilinçsizce müdahale ediyor.
Bu kavşakta her gün kaza oluyor!
Bu kavşakta her gün kaza oluyor!
Siverek Hasan Çelebi Mahallesinde bulunan ve 4 caddenin kesiştiği kavşakta yaşanan trafik kazalarına tepki gösteren vatandaşlar yetkililerin gereken önlemi almasını istedi.
Yasin Küçük'ten Dev Eser
Yasin Küçük'ten Dev Eser
​Urfalı Fotoğraf Sanatçısı – Araştırmacı Yasin Küçük son kitabı “1881 Urfa”yı okurla buluşturdu.
Urfa'da Feci Kaza,Yaralılar Var...
Urfa'da Feci Kaza,Yaralılar Var...
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden Mardin’e giden bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğul yaralandı.
Türkiye ile ilgili ikinci bir hendek operasyonu planlanıyor
Türkiye ile ilgili ikinci bir hendek operasyonu planlanıyor
YPG’li 3 kadın terörist, Suriye’den kaçtı. Türkiye’ye sığındı. Terör örgütünün kanlı yüzünü anlattı: “Bölgede ABD ve İngiliz askerlerinin kampları vardı. Onlar da YPG kıyafeti giyiniyordu. Türkiye ile ilgili ikinci bir hendek operasyonu planlanıyor” .
Urfa Milletvekilinin Adı Öne Çıkıyor...
Urfa Milletvekilinin Adı Öne Çıkıyor...
HDP'de tutuklu eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni isim arayışına girildi.
Fakıbaba Açıkladı,En Önemli Meslek Olacak...
Fakıbaba Açıkladı,En Önemli Meslek Olacak...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarımsal öğrenimin tüm dünyada çok önemli olduğunu çiftçilerin de doğru bilgi ile buluşması gerektiğini söyledi.
Urfa'da 9 Akademisyen Göreve İade Edildi...
Urfa'da 9 Akademisyen Göreve İade Edildi...
697 sayılı KHK'nın Resmi Gazete'de yayınlandı. FETÖ'nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen bin 823 kişi kamudaki görevlerine iade edildi. 262 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi.
Şanlıurfa Sağlığında Üniversite Hastanesinin Yeri Çalıştayı
Şanlıurfa Sağlığında Üniversite Hastanesinin Yeri Çalıştayı
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde düzenlenen bir çalıştayla ‘Şanlıurfa Sağlığında Üniversite Hastanesinin Yeri’ masaya yatırıldı.
Urfalının Evini Başına Yıktılar,Tam 45 Tane...
Urfalının Evini Başına Yıktılar,Tam 45 Tane...
Urfa'da 2 Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..
Urfa'da 2 Kaza,Çok Sayıda Yaralı Var..
Urfa Meclise Taşındı...
Urfa Meclise Taşındı...
"Beni Küstürdüler, Beni Vurdular"
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
12°C / 7°C
Durum
Hafis Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:04
Güneş
07:31
Öğle
12:41
İkindi
15:15
Akşam
17:39
Yatsı
18:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿