Urfa'da Feci Kaza,Yaralılar Var...

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden Mardin’e giden Hamdullah Sayhar yönetimdeki 63 F 4114 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğul yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Şanlıurfa Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Münir Sayhar ve oğlu Hamdullah Sayhar, taziye ziyaretlerinde bulunmak üzere Viranşehir’den Mardin’e doğru yola çıktı. Hamdullah Sayhar yönetimdeki 63 F 4114 plakalı otomobilin kontrolden çıkan otomobil, orta refüjlere çarparak ancak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.