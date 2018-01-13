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Bu haber 13 Ocak 2018 13:14:23 Tarihinde eklenmiştir.

Siverekli Halise Ninenin Canı Tehlikede

​Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tavanı çöken ve banyosuz bir evde tek başına yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki Halise Nine, evinin onarılmasını bekliyor.

Siverekli Halise Ninenin Canı Tehlikede

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde tek başına yaşayan Halise Nine zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Soğuk kış aylarında harabe evde yaşam mücadelesi veren yaşlı kadının eşi ve çocukları yok. Harabeye dönmüş evde yalnız başına yaşamaya çalışıyor. Yaşadığı evin hali o kadar kötü ki oturacak doğru düzgün bir halısının olması bir kenara banyosu dahi yok.
 
Tavanı çökmüş olan evin avlusunda biriken molozlar Halise Nine’nin yürümesine engel olurken, yaşanacak olan bir kazada büyük sağlık sorunlarına sebep olabilecek nitelikte.
 
Siverek’teki yetkililere sesini duyurmaya çalışan Siverek halkı, Halise Nineye yardım elinin uzatılması için canla başla çalışırken, bu soğuk kış günlerinde yetkililerin Halise Nineyi bu zor durumdan çıkarmaları için göreve çağırıyorlar.



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