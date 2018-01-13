Vatandaşın 'Sahte Sigorta' Taktığı Trafo Alev Alev Yandı

Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde havaların soğuması ile birlikte elektrik enerjisinin ısınma amacıyla kullanılması ve kayıt dışının da etkisi ile tüketimin israf düzeyine ulaşması yüzünden yaşanan arızalara kimi zaman vatandaşlar bilinçsizce müdahale ediyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent mahallesindeki trafo yangını da yine vatandaşların trafoya müdahale etmeleri yüzünden yaşandı. Alınan bilgiye göre, mahalleyi besleyen 250 KW gücündeki trafoya müdahale eden kişiler, kapağı kırarak standartlara uygun biçimde takılan ve trafoyu koruyan Termik Manyetik Şalter’i (TMŞ) söktüler. Elektrikli ısıtıcılar nedeniyle oluşan aşırı yük sebebiyle zaman zaman atan eski şalterin yerine, standart dışı ve aşırı yüke rağmen atmayacak türden bir sigorta taktılar.

Trafo Alev Aldı

Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin duruma müdahale etmesine ve trafoya standartlara uygun sigorta takma çabasına ise mahalle sakinleri engel oldu.

Enerji tüketimlerini makul seviyede tutmak yerine kendilerini uzman gibi gören mahalle sakinleri, yetkili ekiplerin işini yapmasını önlemek amacıyla "Standartlara uygun dediğiniz sigorta sürekli atıyor. Her seferinde elektriklerimiz kesiliyor, istemiyoruz" diye zorluk çıkardı.

Bunun sonucu olarak aşırı yük nedeniyle ısınan ve vatandaşın müdahalesi yüzünden koruma devresi iş görmeyen trafo, bir anda alev alev yanmaya başladı.

Elektrikli ısıtıcıların en yoğun kullanıldığı akşam saatlerinde aşırı ısınma yüzünden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın mahallede korkuya da neden oldu. Yangın, Dicle Elektrik ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiyenin müdahalesi ile söndürülebildi.

Yapılan Suçtur

Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, trafoları aşırı yük nedeniyle ısınmaya karşı koruyan sigortalara kesinlikle müdahale edilmemesi gerektiğini bildirdiler. Trafolara ve onları koruyan sistemlere müdahale edilmesinin son derece tehlikeli olduğunu da kaydeden yetkililer, "Yapılan hem suçtur, hem insafsızlıktır. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebeple sorumluların cezalandırılması için adli mercilere suç duyurusunda bulunduk. Trafolara yetkililer dışında kimsenin müdahale etmemesi ve elektrik tüketiminin azaltılması gerekmektedir." dediler.