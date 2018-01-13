Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 13 Ocak 2018 13:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

Bu kavşakta her gün kaza oluyor!

Siverek Hasan Çelebi Mahallesinde bulunan ve 4 caddenin kesiştiği kavşakta yaşanan trafik kazalarına tepki gösteren vatandaşlar yetkililerin gereken önlemi almasını istedi.

Bu kavşakta her gün kaza oluyor!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi, Hasan Çelebi Mahallesinde bulunan Rüştü Küçükömer Caddesi ve Hacu Sami Yusuf Caddesinin kesiştiği dörtlü kavşakta yaşanan trafik kazaları vatandaşları canından bezdirdi. Her gün en az bir, iki kazanın yaşandığı kavşakta bugüne kadar herhangi bir önlem alınmadığını belirten cadde esnafı, kazaların önlenmesi için acilen tedbir alınmasını istedi.

Geçiş üstünlüğünü bilmeyen sürücüler kazaya neden oluyor

Cadde esnaflarından Hacı Bilgen, kavşakta her gün en az bir, iki kazanın yaşandığını belirterek, “ Şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı ve kavşakta herhangi bir trafik ışığı da olmadığı için, geçiş üstünlüğünü bilmeyen sürücüler kazalara neden oluyor. Kaza olduğu zaman da sürücüler arasında sözlü tartışmalar ve kavgalar yaşanıyor. Bu da çevre esnafı olarak bizleri üzüyor” dedi.

Yaşanan kazalar bizleri huzursuz ediyor

Cadde esnaflarından Hamdi Baylan ise kavşakta daha önce ölümcül kazaların da yaşandığını belirterek, “ Bu kavşakta kazaların önlenmesi için acilen ışıklandırma yapılmalı ya da caddede trafik akışı tek yönlü olarak belirlenmelidir. Kavşakta her gün en az bir iki kaza meydana geliyor. Yaşanan kazalar bizleri çok huzursuz ediyor. Daha önce bu kavşakta yaşanan bir kazada bir kız çocuk hayatını kaybetmişti.” şeklinde konuştu.

Kazalarda öğrencilerde yaralanıyor

Rüştü Küçükömer caddesinde 6 aydır esnaflık yaptığını belirten Turan Başak da, sürücülerin her iki caddeyi de ana yol olarak gördükleri için geçiş hakkını kendilerinin gördüğünü belirterek, “Geçiş için önceliği kendisinde gören sürücü kazaya neden oluyor. Kazadan sonrada sürekli tartışmalar oluyor. Ayrıca burası okul bölgesi olduğundan dolayı okulların çıkış saatlerinde de yoğunluk oluyor.  Öğrenciler de yaşanan kazalardan mağdur olabiliyorlar” dedi.



 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa Meclise Taşındı...
Urfa Meclise Taşındı...
Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımının arttığını savunan CHP'li Tahsin Tarhan, elektrik dağıtım şirketlerinin zor durumda olduğunu ifade etti.
Vatandaşın 'Sahte Sigorta' Taktığı Trafo Alev Alev Yandı
Vatandaşın 'Sahte Sigorta' Taktığı Trafo Alev Alev Yandı
Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde havaların soğuması ile birlikte elektrik enerjisinin ısınma amacıyla kullanılması ve kayıt dışının da etkisi ile tüketimin israf düzeyine ulaşması yüzünden yaşanan arızalara kimi zaman vatandaşlar bilinçsizce müdahale ediyor.
Bu kavşakta her gün kaza oluyor!
Bu kavşakta her gün kaza oluyor!
Siverek Hasan Çelebi Mahallesinde bulunan ve 4 caddenin kesiştiği kavşakta yaşanan trafik kazalarına tepki gösteren vatandaşlar yetkililerin gereken önlemi almasını istedi.
Yasin Küçük'ten Dev Eser
Yasin Küçük'ten Dev Eser
​Urfalı Fotoğraf Sanatçısı – Araştırmacı Yasin Küçük son kitabı “1881 Urfa”yı okurla buluşturdu.
Türkiye ile ilgili ikinci bir hendek operasyonu planlanıyor
Türkiye ile ilgili ikinci bir hendek operasyonu planlanıyor
YPG’li 3 kadın terörist, Suriye’den kaçtı. Türkiye’ye sığındı. Terör örgütünün kanlı yüzünü anlattı: “Bölgede ABD ve İngiliz askerlerinin kampları vardı. Onlar da YPG kıyafeti giyiniyordu. Türkiye ile ilgili ikinci bir hendek operasyonu planlanıyor” .
Urfa Milletvekilinin Adı Öne Çıkıyor...
Urfa Milletvekilinin Adı Öne Çıkıyor...
HDP'de tutuklu eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni isim arayışına girildi.
Fakıbaba Açıkladı,En Önemli Meslek Olacak...
Fakıbaba Açıkladı,En Önemli Meslek Olacak...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarımsal öğrenimin tüm dünyada çok önemli olduğunu çiftçilerin de doğru bilgi ile buluşması gerektiğini söyledi.
Urfa'da 9 Akademisyen Göreve İade Edildi...
Urfa'da 9 Akademisyen Göreve İade Edildi...
697 sayılı KHK'nın Resmi Gazete'de yayınlandı. FETÖ'nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen bin 823 kişi kamudaki görevlerine iade edildi. 262 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi.
Şanlıurfa Sağlığında Üniversite Hastanesinin Yeri Çalıştayı
Şanlıurfa Sağlığında Üniversite Hastanesinin Yeri Çalıştayı
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde düzenlenen bir çalıştayla ‘Şanlıurfa Sağlığında Üniversite Hastanesinin Yeri’ masaya yatırıldı.
Büyükelçi Önen ve Gıda Tarım Bakan Yardımcısı Daniş’ten Çin Tarım Üniversitesine ziyaret
Büyükelçi Önen ve Gıda Tarım Bakan Yardımcısı Daniş’ten Çin Tarım Üniversitesine ziyaret
Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Çin Tarım Üniversitesini ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yaptı, fikir alışverişinde bulundu.
20-25 Yıl Sonra Silah Mı, Gıda Mı? Gıda, Gıda Gıda...
20-25 Yıl Sonra Silah Mı, Gıda Mı? Gıda, Gıda Gıda...
​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, en önemli meslekler arasında veteriner hekim, ziraat mühendisi, tekniker ve teknisyenlerin geldiğini belirterek, "O kadar önemli ki ve şunu inanarak söylüyorum. 20-25 yıl sonra silah mı, gıda mı? Gıda, gıda gıda. İstediğiniz kadar silahınız olsun ama gıda ile her işi halledeceksiniz. Gıdanız olduğu müddetçe gelişmiş ülke olabilirsiniz. Bu nedenle ziraat fakülteleri ve veteriner fakülteleri, Türkiye'nin tarımsal faaliyetlerini üst düzeyde yönlendirecek olan ziraat mühendisleri ve veteriner hekimlerinin yetiştirilmesi için oluşturulmuş önemli öğretim kurumlarıdır." dedi.
Urfa'da 9 Akademisyen İhraç Edildi...
Urfa'da 9 Akademisyen İhraç Edildi...
İşte ihraç listesi
Urfa Meclise Taşındı...
Urfa Meclise Taşındı...
"Beni Küstürdüler, Beni Vurdular"
Tatlıses'i Reddetti!
Tatlıses'i Reddetti!
Vatandaşın 'Sahte Sigorta' Taktığı Trafo Alev Alev Yandı
Vatandaşın 'Sahte Sigorta' Taktığı Trafo Alev Alev Yandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
12°C / 7°C
Durum
Hafis Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:31
Öğle
12:41
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:57
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿