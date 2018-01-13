Bu kavşakta her gün kaza oluyor!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi, Hasan Çelebi Mahallesinde bulunan Rüştü Küçükömer Caddesi ve Hacu Sami Yusuf Caddesinin kesiştiği dörtlü kavşakta yaşanan trafik kazaları vatandaşları canından bezdirdi. Her gün en az bir, iki kazanın yaşandığı kavşakta bugüne kadar herhangi bir önlem alınmadığını belirten cadde esnafı, kazaların önlenmesi için acilen tedbir alınmasını istedi.

Geçiş üstünlüğünü bilmeyen sürücüler kazaya neden oluyor

Cadde esnaflarından Hacı Bilgen, kavşakta her gün en az bir, iki kazanın yaşandığını belirterek, “ Şehir merkezinde yaşanan trafik yoğunluğundan dolayı ve kavşakta herhangi bir trafik ışığı da olmadığı için, geçiş üstünlüğünü bilmeyen sürücüler kazalara neden oluyor. Kaza olduğu zaman da sürücüler arasında sözlü tartışmalar ve kavgalar yaşanıyor. Bu da çevre esnafı olarak bizleri üzüyor” dedi.

Yaşanan kazalar bizleri huzursuz ediyor

Cadde esnaflarından Hamdi Baylan ise kavşakta daha önce ölümcül kazaların da yaşandığını belirterek, “ Bu kavşakta kazaların önlenmesi için acilen ışıklandırma yapılmalı ya da caddede trafik akışı tek yönlü olarak belirlenmelidir. Kavşakta her gün en az bir iki kaza meydana geliyor. Yaşanan kazalar bizleri çok huzursuz ediyor. Daha önce bu kavşakta yaşanan bir kazada bir kız çocuk hayatını kaybetmişti.” şeklinde konuştu.

Kazalarda öğrencilerde yaralanıyor

Rüştü Küçükömer caddesinde 6 aydır esnaflık yaptığını belirten Turan Başak da, sürücülerin her iki caddeyi de ana yol olarak gördükleri için geçiş hakkını kendilerinin gördüğünü belirterek, “Geçiş için önceliği kendisinde gören sürücü kazaya neden oluyor. Kazadan sonrada sürekli tartışmalar oluyor. Ayrıca burası okul bölgesi olduğundan dolayı okulların çıkış saatlerinde de yoğunluk oluyor. Öğrenciler de yaşanan kazalardan mağdur olabiliyorlar” dedi.