Dedaş'tan Urfa'ya Büyük Müjde!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, DİCLE Elektrik ve Büyükşehir Belediyesinin elektrik enerjisine yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bir değerlendirme toplantısı yaptı. Vali Erin, 2018 yılı içerisinde altyapı hizmetlerine yaklaşık 600 milyon TL harcanacağını belirtti.Dicle Elektrik (DEDAŞ) Şanlıurfa Müessese Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, DEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay, DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel ile her iki kurumun altyapı ve tesislerden sorumlu müdürleri katıldı.Özelleştirme kapsamında yapılan sözleşme gereği hizmet verilen şehirlerde gerekli enerji altyapısını oluşturma zorunlulukları bulunduğunu ve bu kapsamda Şanlıurfa’da yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren DEDAŞ yöneticileri, kente kesintisiz enerji sağlamak için altyapı çalışmalarının belirlenen program dahilinde devam ettiğini belirttiler.Elektrik altyapısının geliştirilmesi ve arızalara müdahale konusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan AYKOME biriminde ilgili her kuruluşun temsilcisinin bulunduğunu ve altyapı konusunda kurumlar arasındaki koordinenin buradan sağlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, elektrik konusunda kendilerine intikal eden başvurulara anında müdahale ettiklerini aktardı.Hayatı kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten altyapı hizmetlerinin büyük bedeller tuttuğunu ancak toprak altına gömüldüğü için görünmeyen yatırımlar olduğunu ve olmazsa olmaz yatırımlar arasında yer aldığını kaydeden Vali Erin, belediye altyapı hizmetlerinde olduğu gibi elektrik kurumunun yaptığı yatırımların vatandaş tarafından görülemediğini söyledi..ŞUSKİ, TELEKOM, Doğalgaz, DEDAŞ gibi altyapı yatırımı yapan kuruluşların 2018 yılı altyapı yatırım bedelleri toplamının 600 milyon TL’ye yaklaştığını ifade eden Vali Erin, yatırım programlarını gerçekleştiren kuruluşlara teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın altyapıya ayrılan para miktarını bilmesinde fayda var. Sadece yerüstüne değil, yeraltına da gömülen böyle hizmetler var” diye konuştu.