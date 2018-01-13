Urfaspor'u Karıştırmıştı,Yeni Takımı Belli Oldu...

Kulüp Başkanı Emin Yetim tarafından darp edildiğini öne sürerek, Şanlıurfaspor'la yollarını ayıran Trabzonlu forvet oyuncusu Mertcan Çam'ın Bandırmaspor kulübüyle anlaştığı bildirildi.Bandırmaspor transfer komitesi ile Mertcan ve Trabzonspor arasında yapılan görüşmeler sonrası sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşılan genç futbolcu, Bandırmaspor’un Antalya kampına katıldı.Trabzonhaber