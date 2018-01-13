Yasin Küçük'ten Dev Eser

Şanlıurfa’nın ilk ve daha önce başka yerlerde görülmemiş fotoğraflarının toplandığı kitabı görücüye çıkaran Yasin Küçük, yayınladığı yeni kitabı için şu ifadeleri kullandı;“Tek tanrıya inanan ilk devlet olma özelliğini bünyesinde bulunduran Urfa yüzyıllar boyunca yaşayacak kadim bir şehrin insanları kendisine bağlayan bir çekim merkezine dönmüştür. Özellik bu kitap tarihi Urfa fotoğrafları içinde çok önemli bir yere sahiptir. Nedenine gelince bugüne kadar Urfa’da çekilen ilk fotoğraflar ve ilk fotoğraf albümü olmasıdır.Ünlü Fransız Arkeolog ve antropolog Dr. Er¬nest Chantre (1843 - 1924) ile fotoğrafçı Capitaine Barry'i 1881 yılında Mezopotamya ve Kafkasya'da araştırma ve incelemelerde bulunmuşlardır. Fotoğrafçı Le Capitaine Barry tarafından çekilen fotoğraflar bugüne kadar Urfa'nın çekilen ilk Fotoğrafları ve Fotoğraf Albümü olması açısından son derece önemlidir. Bir diğer önemli nokta ise 1900'lü yıllarda çizilen birçok gravürün bu fotoğraflar referans alınarak bire bir aynısının çizilmesidir. Doğu ile alakalı olarak birçok kitapta yayınlanan bu gravürlerin bu fotoğrafların rehberliğinde anlıyoruz ki, gravürler Urfa’ya aittir.Bu kitapta Fotoğrafçı Le Capitaine Barry’nin çekmiş olduğu Urfa, Birecik, Siverek ve Mercihan'a (çamlıdere) ait fotoğraflar ve bu fotoğraflara ait çeşitli sanatçılar tarafından çizilen çizimler vardır. Urfa araştırmacılarının en önemli temel kaynaklarından biri olabileceğini düşündüğümüz bu kitabı okuyucuyla buluşturmanın derin sevincini yaşıyorum.”Derin bir tarihi barındıran ve Urfa için muhteşem kaynaklar arasına girmeye hazırlanan “1881 Urfa” tüm Ülkeye ve halkımıza ışık tutmasını dileyerek Yasin Küçük’e bu değerli çalışmasını bizlere sunduğu için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.