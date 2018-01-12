Türkiye ile ilgili ikinci bir hendek operasyonu planlanıyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'nin kanlı planları tek tek ortaya çıktı. YPG'den kaçarak Türkiye'ye sığınan tutuklu 3 kadın, örgütün kontrolündeki bölgelerde Batılı ülkelerin askeri kampları bulunduğunu açıkladı. K.Y. adlı kadın ifadesinde "Cezire kantonunda ABD ve Britanya askerlerinin kampları bulunuyordu. Onlar da bizimle birlikte YPG kıyafeti giyiyordu. Çoğu taburda 2-3 yabancı asker vardı" dedi.Y.M. ise MLKP, TİKKO, MLSP gibi terör örgütlerinin YPG'ye bağlı hareket ettiklerini açıkladı. Amerika'nın ise örgüte açıktan hem mühimmat hem de askeri destek verdiğini vurguladı. İfadesinde örgütün Türkiye ile ilgili ikinci bir "hendek operasyonu" planladığını iddia eden K.Y, şunları anlattı: "Cezire'deki toplantılarda örgütün şehir yapılanması YPS'nin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde gizli yapılanmalara gittiklerini, silah ve mühimmat depoladıklarını, Türkiye'nin hiç beklemediği bir zamanda yeni bir hendek savaşı başlatmayı planladıklarını duydum. Bunun için yeni hazırlıklara başladılar...".