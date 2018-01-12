Urfa Milletvekilinin Adı Öne Çıkıyor...

HDP'de tutuklu eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni isim arayışına girildi.Hürriyet gazetesinden Rıfat Başaran'ın aktardığına göre, yeni eş genel başkanın uzlaşma ile belirlenmesini isteyen HDP yönetimi önümüzdeki haftadan itibaren bölge konferanslarında parti tabanının görüşüne başvururken bir yandan da parti bileşenleri ile sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alacak.Öneriler, oluşturulacak Uzlaşma Komisyonu’nda görüşülerek bir aday belirlenecek. Adaylık için Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’in adı geçerken, Ahmet Türk’ün abi formülüyle eş genel başkanlığa getirilebileceği de konuşuluyor.HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 11 Şubat’ta gerçekleşecek kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından parti kulislerinde pek çok isim eş genel başkanlık için konuşulmaya başlandı.Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre; HDP eş genel başkanının belirlenmesi için öncelikle tabanın görüşleri alınacak. Ocak ayı boyunca HDP’nin Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştireceği 15 konferansta parti tabanı ve delegelere kimi eş genel başkan olarak görmek istedikleri sorusu yöneltilecek. Söz konusu toplantılardan çıkacak sonuç HDP’nin yetkili kurullarında tartışıldıktan sonra nihai bir isim belirlenecek.Eski HDP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan’ın yeni HDP eşbaşkanının bir Kürt olması gerektiğini söylediği paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu oldu. HDP eşbaşkanlığı için adı geçtiği ileri sürülen Sırrı Süreyya Önder için de “Sırrı gitsin film çeksin” mesajını paylaştı. Açıklamasıyla tepki çeken Hasip Kaplan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan istifa ettiğini duyurdu.Sırrı Süreyya Önder ise, "Ben eş genel başkanlığa, aday ya da talip değilim. Kuruluşundan bu yana, yoldaşlarım bu onurlu göreve defalarca beni önerdiler. Ben de her seferinde benden daha yetkin, benden daha layık en az onlarca yoldaşımı önerdim. Bugün de böyle düşünüyorum. İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder‘ ifadelerini kullandı.