Urfa'da 9 Akademisyen Göreve İade Edildi...

697 sayılı KHK'nın Resmi Gazete'de yayınlandı. FETÖ'nün "Mor Beyin" kumpası sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen bin 823 kişi kamudaki görevlerine iade edildi. 262 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi.
Harran Üniversitesi'nde görevlerine iade edilen isimler şöyle:
Emine Ayça Güler (Tıp Fakültesi/Araştırma Görevlisi)
Hasan Çelik (Tıp Fakültesi/Araştırma Görevlisi)
Kayıhan Ahmet Doğanlar (Hilvan MYO/Öğretim Görevlisi)
Mehmet Altunbey (Mühendislik Fakültesi/Araştırma Görevlisi)
Mehmet Nuri Turan (Yardımcı Doçent/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları)
Selim Demirkutlu (Fen Edebiyat Fakültesi/ Araştırma Görevlisi)
Yahya Şahin (Eğitim Fakültesi/Araştırma Görevlisi)
Yusuf Yücel (Tıp Fakültesi/Yardımcı Doçent/Cerrah)
Ayşe Bitgin (Tıp Fakültesi/Hemşire)
Yıldız Kor (Karagöz) (Tıp Fakültesi/Hemşire)
Mehmet Ekrem Bozkurt (Tıp Fakültesi)
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