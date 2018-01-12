Şanlıurfa Sağlığında Üniversite Hastanesinin Yeri Çalıştayı

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen çalıştaya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, İl Sağlık müdürü Himmet Durgut, Rektör Yardımcıları, Üniversite Genel Sekreteri, Hastane Yönetimi ve çok sayıda personel katıldı.Programın açılışında konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Emre Erkuş, hastanede yapılan çalışmaları anlatarak, “Tam teşekküllü olan hastanemizde artık sevk eden değil, bölge illerden sevk alan bir hastane durumuna geldik. Özellikle personel konusunda büyük sıkıntımız var. Temizlik personeli konusunda sıkıntımız çok fazla. Yetkililerden bu konu hakkında bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz” diyerek, hastanenin tüm Üniversite hastaneleri arasında kâra geçen tek hastane olduğuna dikkat çekti.Çalıştayın açılışında konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Üniversitemiz, akademik ve idari personellerimizin özverili çalışmalarıyla bölgenin en önemli hastanesi konumuna geldi. Biz personellerimizi eğitim için farklı şehirlere gönderiyoruz. Eğitimlerini tamamlayıp geri gelen personelimiz buradaki çalışma sisteminin daha başarılı bir sistem olduğunu görüyorlar. Bu başarımız kurum içinde yaptığımız eğitimlerle de pekiştiriliyor. Ben bu anlamda tüm hastane ekibimize teşekkür ediyorum. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.Daha sonra söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hastanenin iyi gelişmeler kaydettiğini belirtti. Hastane Başhekiminin personel sıkıntısı olduğundan bahsettiğini dile getiren Başkan Çiftçi; “Bunlar zaman içerisinde aşılacak olan sorunlardır. Sistem olarak, mekân olarak, tefrişat ve hoca olarak iyi bir yerdeyiz. Daha da iyi olması için Rektörümüzün özveriyle çalıştığını görüyorum” dedi.Gün boyu devam edecek çalıştayda hastanede yer alan anabilim dallarınca sunumlar yapılacak.