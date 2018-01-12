Büyükelçi Önen ve Gıda Tarım Bakan Yardımcısı Daniş’ten Çin Tarım Üniversitesine ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Çin Tarım Üniversitesini ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yaptı, fikir alışverişinde bulundu.Büyükelçi Emin Önen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile birlikte Çin Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gong Yuanshi ile Çin ve Türkiye arasında tarım alanındaki işbirliği imkânlarını görüştü.Görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini belirten Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, “Öğleden sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Daniş ile birlikte Çin Milli Tahıl ve Yağ kuruluşu (COFCO) Başkan Yardımcısı Ma Jianping ile karşılıklı işbirliği imkânları hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ise, başkent Pekin’deki Tarım Bakanlığı binasında Çin Tarım Bakan Yardımcısı Qu Donghyu’yu ile heyetler arası görüşmede bir araya geldiklerini hatırlatarak, Türkiye’den Çin’e süt ve süt ürünleri, narenciye gibi gıda ürünlerinin ihracatı konusu ele aldıklarını söyledi.Bakan Yardımcısı Daniş, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi ve ekonomik ilişkilere işaret ederek Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi İpek Yolu çerçevesinde uzun geçmişe sahip olduğunu ve Türkiye’nin Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bulunduğunu vurguladı.Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, daha önce de Gıda Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile birlikte Çin Tarım Bakan Yardımcısı Qu Donghyu’yu ziyaret ederek, Çin ve Türk çiftçileri arasında ne gibi şeyler yapılabileceği, nasıl değerlendirileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını hatırlattı.Cuma namazını Pekin’de Qing Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş Fayuan Camisinde kılan Büyükelçi Emin Önen, herkese hayırlı cumalar dileğinde bulundu.Büyükelçi Önen, daha sonra Türkmenistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Chinar Rustamova’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi.