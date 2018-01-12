Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 12 Ocak 2018 15:24:01 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükelçi Önen ve Gıda Tarım Bakan Yardımcısı Daniş’ten Çin Tarım Üniversitesine ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Çin Tarım Üniversitesini ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yaptı, fikir alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Önen ve Gıda Tarım Bakan Yardımcısı Daniş’ten Çin Tarım Üniversitesine ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Çin Tarım Üniversitesini ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yaptı, fikir alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Emin Önen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile birlikte Çin Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gong Yuanshi ile Çin ve Türkiye arasında tarım alanındaki işbirliği imkânlarını görüştü.
Görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini belirten Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi A.Emin Önen, “Öğleden sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Daniş ile birlikte Çin Milli Tahıl ve Yağ kuruluşu (COFCO) Başkan Yardımcısı Ma Jianping ile karşılıklı işbirliği imkânları hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ise, başkent Pekin’deki Tarım Bakanlığı binasında Çin Tarım Bakan Yardımcısı Qu Donghyu’yu ile heyetler arası görüşmede bir araya geldiklerini hatırlatarak, Türkiye’den Çin’e süt ve süt ürünleri, narenciye gibi gıda ürünlerinin ihracatı konusu ele aldıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Daniş, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi ve ekonomik ilişkilere işaret ederek Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi İpek Yolu çerçevesinde uzun geçmişe sahip olduğunu ve Türkiye’nin Doğu ve Batı medeniyetleri arasında bulunduğunu vurguladı.
Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, daha önce de Gıda Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ile birlikte Çin Tarım Bakan Yardımcısı Qu Donghyu’yu ziyaret ederek, Çin ve Türk çiftçileri arasında ne gibi şeyler yapılabileceği, nasıl değerlendirileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını hatırlattı.

Cuma namazını Pekin’de Qing Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş Fayuan Camisinde kılan Büyükelçi Emin Önen, herkese hayırlı cumalar dileğinde bulundu.
Büyükelçi Önen, daha sonra Türkmenistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Chinar Rustamova’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Tekerlekli Sandalyesi İle Savaşan Fadi Abu Salah Şehit Oldu
Tekerlekli Sandalyesi İle Savaşan Fadi Abu Salah Şehit Oldu
2008 yılında İsrail'in Gazze'ye yaptığı operasyonda bacaklarını kaybeden ve dün ABD'nin Kudüs büyükelçiliği protestolarına tekerlekli sandalyesiyle katılarak gösterilerin simgesi haline gelen Fadi Abu Salah'ın İsrailli güvenlik güçlerinin açtığı ateşte hayatını kaybettiği öğrenildi.
Niyazi Yanmaz Seçim Vaatlerini Sıraladı
Niyazi Yanmaz Seçim Vaatlerini Sıraladı
Saadet Partisi Şanlıurfa Milletvekili aday adayı Mustafa Niyazi Yanmaz basın toplantısı düzenledi. Basınla ve halkla bir araya gelen Yanmaz, seçim vaatlerini dile getirdi.
Yanmaz, Ziyaretlere Başladı
Yanmaz, Ziyaretlere Başladı
Saadet Partisi milletvekili aday adayları ziyaretlere başladı. Köy ziyaretlerinin yanı sıra köylerdeki vatandaşlarla da sohbet eden aday adaylar, seçimde destek istemeyi de ihmal etmedi.
Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!
Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!
Göreve başladıktan sonra Şanlıurfa’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle ikinci kez bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimler ile Şanlıurfa’ya yapılan kamu yatırımları ile özel sektöre verilen desteklere bağlı gelişen Şanlıurfa ekonomisini değerlendirdi.
Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!
Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 59 Filistinliyi şehit etmesi, 2 bin 770'in üzerinde Filistinliyi yaralamasını nefretle kınadı.
Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...
Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...
Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan il ve 13 ilçeden 53 ekibin katıldığı ‘’ Valilik Kupası Halk Oyunları’’ yarışmasında dereceye giren okullar hakem heyetinin yaptığı puanlamayla belli oldu.
Urfa Ak Parti'den,İsrail'e Kınama!
Urfa Ak Parti'den,İsrail'e Kınama!
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız: "Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir" dedi.
Hilvan Meslek Yüksek Okulu'nda Mezuniyet Sevinci
Hilvan Meslek Yüksek Okulu'nda Mezuniyet Sevinci
Harran Üniversitesi Hilvan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.
Urfalı Vekilden Kahraman'a Tepki;Yönetemezsin...
Urfalı Vekilden Kahraman'a Tepki;Yönetemezsin...
TBMM'de Genel Kurul bugün İsrail'in Filistinlilere yönelik katlimanını tartışıyor. ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşılmasının ardından çıkar olaylarda 60 Filistinlinin İsrail Güvenlik kuvvetleri tarafından öldürülmesinin ardından yapılan özel oturuma TBMM Başkanı İsmail Kahraman Başkanlık etti. Ancak daha oturumun ilk dakikalarında Kahraman'ın bu oturumu yönetmesine CHP'den tepki geldi.
Bakan Müjdeyi Verdi;10 bin 551 personel alınacak
Bakan Müjdeyi Verdi;10 bin 551 personel alınacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 10 bin 551 kişinin alınacağını açıkladı.
Eyyübiye MEM’den Müzik Ziyafeti
Eyyübiye MEM’den Müzik Ziyafeti
Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Sanat ve Halk Müziği konseri düzenlendi.Eyyübiye’de görev yapan müzik öğretmenleri tarafından oluşturulan koronun gerçekleştirdiği Anadolu’dan Nağmeler Konseri, dinleyenlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı.
Urfa’da Şehit Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Urfa’da Şehit Filistinliler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler için Ceylanpınar’daki tüm camilerde sela okundu, öğle namazının ardından ise Zahiriye Camiinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!
Urfa Merkeze Korku Salmışlardı,Yakalandılar!
Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!
Vali Erin;Türkiye'de İlk Sıradayız!
Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!
Başkan Peltek;ABD,Kaosa Davetiye Çıkardı!
Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...
Dereceye Giren Okullar Belli Oldu...
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
30°C / 17°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:31
Güneş
05:09
Öğle
12:28
İkindi
16:16
Akşam
19:35
Yatsı
21:05
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿