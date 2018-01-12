​Ahbap Urfalılara Çağrıda Bulundu

Haluk Levent öncülüğünde kurulan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde örgütlenerek sosyal sorumluluk etkinliklerine imza atan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)’ın Urfa konseyinden bir yardım çağrısında bulunuldu.Yapılan çağrıdaMesajını yayınladılar.Şanlıurfa Ahbap İl Başkanı Avukat Yunus Emre Yaşar osyal medya hesabından;mesajını yayınlayarak Urfa halkını yardıma beklediğini dile getirdi.Urfalı hayırseverler Mersin’deki hastaneye maddi durumları yetmediği için gidemeyen 5 kişilik bu aileye yardım elinizi uzatmak isterseniz AHBAP’ın Urfa Twitter hesabı @ahbapurfa ‘dan yetkili kişilerle iletişime geçebilirsiniz.