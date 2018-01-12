​Ahbap Urfalılara Çağrıda Bulundu

Yapılan çağrıda “5 kişilik bir aile var. Mersin’de hastaneye gitmeleri gerek. Buna maddi güçleri yetmiyor. AhbapUrfa olarak bu insanlara yardım için hayırsever arıyoruz.” Mesajını yayınladılar.
Şanlıurfa Ahbap İl Başkanı Avukat Yunus Emre Yaşar osyal medya hesabından; “Hayırsever siyasiler, bürokratlar, şirketler, iş adamları, otobüs firmaları hadi görelim Şanlıurfa halkını” mesajını yayınlayarak Urfa halkını yardıma beklediğini dile getirdi.
Urfalı hayırseverler Mersin’deki hastaneye maddi durumları yetmediği için gidemeyen 5 kişilik bu aileye yardım elinizi uzatmak isterseniz AHBAP’ın Urfa Twitter hesabı @ahbapurfa ‘dan yetkili kişilerle iletişime geçebilirsiniz.
Yorum Yap