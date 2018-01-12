Üniversiteden O İddialara Yalanlama...

Bugün Cumhuriyet Gazetesinde "Harran Üniversitesi aile boyu torpil" başlığıyla yayınlanan habere yalanlama geldi. Rektör Yardımcısı Ali Sarışık'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Son çıkan haberler hem şahsımı hem de üniversite yönetimini hedef alarak kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

KAMUOYUNA DUYURUDUR

Harran Üniversitesi üst yönetimi ve şahsım hakkında son günlerde yıpratma amacıyla asılsız haberler yayınlanmaktadır. Aşağıdaki konuları açıklama gereği duyulmuştur. 1998-2003 yılları arasında Almanya’da (TU Darmstadt) – Technische Universität Darmstadt Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde doktora sonrası araştırmalar yaptığım dönemde İnsitüt Massivbau Beton Enstitüsünde bilimsel çalışmalar ve eğitim çalışmalarımı yürüttüm. Kızım Betül, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olup, yaklaşık 2 yıldır özel bir şirkette yönetici asistanı olarak çalışmaktadır. Çukurova Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisidir. Harran Üniversitesi ile herhangi bir ilişkisi yoktur.



Oğlum İsmail Selçuk SARIIŞIK, 2015 yılından beri Antalya Akdeniz Üniversitesi öğrencisi iken, yeniden sınava girerek tercihlerini yaparak Harran Üniversitesi öğrencisi olmuştur. Alman

vatandaşı olması hasebiyle ilgili yönetmelikler çerçevesinde yabancı uyruklu öğrenci haklarından yaralanmıştır.



Doç. Dr. Gencay SARIIŞIK, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olup Afyon Kocatepe Üniversitesinde yüksek lisans, Konya Selçuklu Üniversitesinde doktorasını yapmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesinde Endüstriyel Ürün Tasarımı Bölümünde doçent olarak çalışırken, Harran Üniversitesinde açılan kadroya başvurarak Endüstri Mühendisliği Bölümünde 2016 yılında göreve başlamıştır. Dekan ve Müdür atamaları Rektörün takdirindedir.



Mühendislik alanında çalışan bir öğretim üyesi olarak kamu kurumlarından, özel sektörden, sivil toplum örgütlerinden ve diğer kurumlardan gelen bilirkişilik, teknik rapor, proje ve etüt

çalışmalarını kendi bilim alanım içinde değerlendirir, saha çalışmaları ve laboratuvar analizleri yapar, ilgili kurumlara komisyon olarak veya birey olarak teknik raporlarımı ve tavsiyelerimi tarafsız olarak yazarım. Bahsi geçen konuyla ilgili raporlar hazırlanıp ilgili birimlere sunulmuştur. Son çıkan haberler hem şahsımı hem de üniversite yönetimini hedef alarak kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.

Saygılarımla.

Prof.Dr.Ali SARIIŞIK