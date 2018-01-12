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Bu haber 12 Ocak 2018 11:52:41 Tarihinde eklenmiştir.

Babasının İzinde,İşte Yenisi...

İmparator İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye aşkını ilan etti. Yasemin Şefkatli'nin yaşı ve kariyeri merak ediliyor. Peki İdo Tatlıses’in sevgilisi Yasemin Şefkatli kimdir?

Babasının İzinde,İşte Yenisi...

İdo Tatlıses’in sevgilisi Yasemin Şefkatli ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Babasının izinden giderek kariyerine müzikle devam eden İdo Tatlıses’in romantik mesajlı fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırken; gözler Yasemin Şefkatli’ye çevrildi. Peki Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında?
İşte İbrahim Tatlıses’in İdo Tatlıses’in sevgilisi - Yasemin Şefkatli kimdir
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile gündeme gelen Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. Yaşantısını İstanbul Beşiktaş’ta sürdürüyor. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürmektedir. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunu.
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Babasının İzinde,İşte Yenisi...
Babasının İzinde,İşte Yenisi...
İmparator İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye aşkını ilan etti. Yasemin Şefkatli'nin yaşı ve kariyeri merak ediliyor. Peki İdo Tatlıses’in sevgilisi Yasemin Şefkatli kimdir?
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Akşam
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Yatsı
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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