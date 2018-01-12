Babasının İzinde,İşte Yenisi...

İdo Tatlıses’in sevgilisi Yasemin Şefkatli ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Babasının izinden giderek kariyerine müzikle devam eden İdo Tatlıses’in romantik mesajlı fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum alırken; gözler Yasemin Şefkatli’ye çevrildi. Peki Yasemin Şefkatli kimdir, kaç yaşında?İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile gündeme gelen Yasemin Şefkatli, 1992 yılında dünyaya geldi. Yaşantısını İstanbul Beşiktaş’ta sürdürüyor. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana İdo Tatlıses ile birliktelikleri sürmektedir. İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunu.