İşte Urfa'da Göreve İade Edilenler..

Hükümetin yayımladığı 697 sayılı KHK Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni KHK ile, daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 1823 kişi görevine iade edilirken, kamu personeli 262 kişi de ihraç edildi.

‘Mor Beyin’ adlı uygulama sebebiyle, FETÖ’nün şifreli haberleşme ağı ByLock’u kullandıkları kabul edilen ve bu sebeple kamudan ihrac edilen 1821 kişi göreve iade edilirken, öğrencilikle ilişiği kesilmiş olan 2 kişinin isimleri de ihraç listesinden çıkarıldı.

Görevlerine iade edilenler kurumlara göre dağılımı ise şöyle:

* Milli Eğitim Bakanlığı’nda 544,

* Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 458,

* Sağlık Bakanlığı’nda 204,

* Jandarma Genel Komutanlığı’nda 99,

* Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 81,

* Adalet Bakanlığı’nda 79

İhraç edilenler

* 697 sayılı KHK ile görevlerinden ihrac edilenler ise kurumlarına göre şöyle;

* Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 106,

* YÖK’ten 60’ı akademik ve 19’u idari personel,

* Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur

* Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 16 rütbeli asker ve iki sivil memur

* PTT’den 8

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 8

* Sağlık Bakanlığı’ndan 6

* Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 3

* TRT’den bir, Maliye Bakanlığı’ndan bir, Kamu İhale Kurumu’ndan bir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bir

697 Sayılı KHK ile alınan diğer kararlar ise şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığı da kaldırıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli bir tuğgeneralin emekli kimliği iptal edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alındı, emekli kimliklerinde de iptal edildi.

Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) kapatıldı.



URFA'DA GÖREVE İADE EDİLENLER



İsa Polat - Zabit Katibi/Şanlıurfa Adliyesi

Muhammed Şenateş - Zabit Katibi/Şanlıurfa Adliyesi





Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı



Mehmet Badıllı - Veteriner Hekim/Şanlıurfa

Muhammet Rastgeldi - İşçi/Şanlıurfa





İçişleri Bakanlığı



Sibel Şelli - Şube Müdürü/Şanlıurfa





Emniyet Müdürlüğü



Abdülkerim Sarıbaşoğlu - Polis Memuru/Şanlıurfa

Muhammed Polat -Polis Memuru/Şanlıurfa

Tufan Çimen -Polis Memuru/Şanlıurfa

Ahmet Yavuz -Polis Memuru/Karaköprü

Uğur Özlü -Polis Memuru/Viranşehir

Halil Altun -Polis Memuru/Viranşehir

İrfan Kamiş -Polis Memuru/Birecik

Mete Özgan -Polis Memuru/Şanlıurfa

Ali Açıkel -Polis Memuru/Ceylanpınar

Doruk Kaplan -Polis Memuru/Şanlıurfa

Abdürrahim Güngör -Polis Memuru/Şanlıurfa