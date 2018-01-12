Feci Kaza,9 ölü 28 yaralı

Silopi'de içlerinde Irak Kürdistanı vatandaşlarının da olduğu yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı.

Kaza, Silopi çevreyolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde, İstanbul’dan Erbil istikametine giden Metro firmasına ait yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada 3’ü çocuk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 28 kişide yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları çıkararak ambulanslara Silopi Devlet Hastane’sine kaldırdı.

Kazada, olay yerinde hayatını kaybedenler ise Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralı olan şoför ve bir kız çocuğunun ise Cizre Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.