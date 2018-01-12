“Kendi gözyaşlarıma alerjim olduğundan rahat rahat ağlayamıyorum"

Hayatta hemen her şeye alerjiniz olduğunu düşünün. Sürekli rahatsız ve huzursuz olduğunuzu, başkalarının kolayca yaptığı aktiviteleri hakkıyla yapamadığınızı. İngiltere’de yaşayan 22 yaşındaki Natasha Coates maalesef ömrü boyunca böyle bir hayat yaşamak zorunda. Kendisi Mast Hücresi Aktivasyon Sendromu denilen bir hastalıktan mustarip.Bu hastalıkta vücut alerji olarak algıladığı tüm etkenlere gereğinden kimyasal reaksiyon gösteriyor. Bunun sonucunda da vücut buna aşırı tepki veriyor. Bunlar arasında kaşıntı, hemen yorulma ya da dil, boğaz şişmesi gibi ölümle sonuçlanabilecek reaksiyonlar da var. Kendisinin alerjisi olduğu şeyler ise kelimenin tam anlamıyla şaşkınlık verici.Talihsiz kadın, kendi gözyaşlarına, saçlarına, hava değişikliğine, birçok yemeğe ve vücudundaki sindirme işlemine karşı alerjisi var. Bunların arasında en tuhaf ve acı verici olan alerji ise saçlarına karşı olan. Şöyle ki Natasha’nın saçları uzamaya başladığında kaşıntı başlıyor ve kafa derisinde yoğun bir acı hissediyor. Ağladığında ise gözyaşının temas ettiği yerler kıpkırmızı oluyor.Ancak kendisi tüm bunlara rağmen hayatını dolu dolu yaşamaya kararlı. Şöyle ki genç kadın bir jimnastikçi ve ülkesinde sadece engellilerin yarışabildiği turnuvalarda bol bol boy gösteriyor. Bu durumu kendisi için bir terapi olarak gören Natasha tüm dünyada kendisiyle aynı hastalığa sahip insanlara rol model olmaya çalışıyor. (Storia)