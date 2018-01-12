Halfeti Turizm Meslek Yüksek Okulu Açılıyor

Yüksek Öğretim Kurumunun bir süre önce açılması için onay verdiği Halfeti Turizm Meslek Yüksek Okulunun yer tahsisi için ilçede çalışma yapıldı.2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren, öğrenci alımının yapılacağı Halfeti Turizm Meslek Yüksek Okuluna yer tahsisi için, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarışık, Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak’ı ziyaret etti.Kaymakam Şeref Albayrak, beraberinde Prof. Dr. Ali Sarışık Rektör Yardımcısı, Abdülhalim Dündar Genel Sekreter Yardımcısı, Müslüm Özer Personel Daire Başkanı, Halil Yaşar Yapı İşleri Daire Başkanı, Serkan Ertürk Yapı İşleri Daire Başkan Yardımcısı, Şevket Kandemir Halfeti İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Emine Onur Seyyar AK Parti Halfeti İlçe Başkanı ile birlikte okul yeri ve yurt yerlerinin belirlenmesi için ilçedeki mevcut yapıları ziyaret ettiler.Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklama da, Halfeti’ye Turizm Meslek Yüksek Okulunun kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Albayrak ‘’Turizm Meslek Yüksek okulumuz ilçemize hayırlı olsun. Bugün yer tahsisi için öğretim görevlilerimizle birlikte çalışma yaptık. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında okulumuz eğitime açılacak. Aşçılık programına, Turizm Seyahat Rehberliği Bölümü ile Gastronomi Bölümüne öğrenci alınacak. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda farklı bölümlerinde açılmasıyla birlikte okulumuzdaki eğitim alanı zenginleşecek. Halfeti ilçemize Meslek Yüksek Okulumuzun kazandırılmasında emeği geçen başta; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Dr. Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, Şanlıurfa Valimiz Sayın Abdullah Erin’e, Harran Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ’’ dedi.Kaymakam Albayrak ve beraberindekiler daha sonra Halk Eğitimin çalışmalarını ve kurslarını yerinde inceleyerek Halk Eğitim Müdürü Eşref Arıkan’dan bilgi aldılar. İncelemelerin sonucunda, Halfeti Meslek Yüksek Okulunda, mozaik taş işletmeciliği ve hediyelik eşya ile ilgili bölümlerinde açılması konusunda çalışmaların başlayacağı belirtildi.