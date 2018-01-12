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Bu haber 12 Ocak 2018 11:38:42 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Sendika Başkanı Görevine Geri Döndü

anlıurfa'nın Siverek ilçesinde ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan Diyanet Bir-Sen Bölge Başkanı son düzenlemenin ardından görevine iade edildi.

Urfa'da Sendika Başkanı Görevine Geri Döndü

Siverek'in Güney Mahallesinde bulunan Nedim Çobanoğlu Camisinde görev yapan Diyanet Bir-Sen Bölge Başkanı Mahmut Bozkuş, ByLock kullandığı iddiasıyla 13 Eylül 2017 tarihinde açığa alınmıştı.

Ankara Başsavcılığının 11 bin 480 cep telefonu numarasının iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiği açıklamasının ardından yaklaşık 4 aydır mağdur edilen Diyanet Bir-Sen Bölge Başkanı Bozkuş, yapılan düzenlemeyle görevine iade edildi.

Yaşadığı mağduriyetin ardından görevine döndüğü için mutlu olduğunu belirten Bozkuş, "15 Temmuz 2016  tarihinde ülkemizde yaşanan milletçe ağır bedeller ödediğimiz hain darbe  girişiminin ardından bazı çevrelerin kumpası sonucu FETÖ örgütü ile ilişkilendirilerek görevden alındım. Halbuki hain darbe gecesi ilk meydanlara çıkan, merkezi ezan sistemini kırarak ilk salayı okuyan ve halkı meydanlarda toplayan kişilerin başında geliyordum. FETÖ terör örgütü tarafından şahsıma kurulan kumpas ve mor beyin aracılığıyla ByLock tuzağına dahil edildim." dedi.

Bozkuş, "Bilirkişilerin ve istihbaratın yoğun çalışması sonucu güncellemeler yapılarak ilk etapta 11 bin 480 ByLock mağdurunu tespit ettiler. Bizlerde bu mağdurların listesinde olduğumuzdan dolayı 10.01.2018 tarih itibarıyla tekrar vazifeme iade edildim. Temennimiz mağdurların hepsinin temize çıkarılmasıdır. Bu süreç içerisinde şahsımı soran ve sorma fırsat bulamayan kişilere ve bu konuda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



 
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