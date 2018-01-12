Ekrem Gerginci Komplocuları Farş Etti

Olimpiyat 3'üncüsü, Dünya 2'ncisi, Avrupa Şampiyonu İşitme Engelli Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in yerleri paspaslayarak Milli Takım'a hazırlandığına dair ortaya atılan iddia, Çankırı Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ekrem Gerginci’yi zor durumda bırakma ve kötüleme amacı taşıdığı ortaya çıktı.Konuyla alakalı Urfalı il Müdürü açıklamalarda bulundu.İşte Çankırı Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ekrem Gerginci’nin o açıklaması;“Son iki gündür kamuoyunu meşgul eden, ülkemizin gündemine oturtulmaya çalışılan, amacı ve hedefi sadece ve sadece toplumu ayrıştırmayı, ırkçılığı, Milli duyguları son derece hassas olan milletimizin duygularını sömürüp bu yollarla prim yapmaya çalışmak olan, bir şehrin içinde bulunduğu sıkıntılı bir zamanda bunu fırsat bilip tamamıyla iyi niyetle resmî bir kurum içinde yapılmış bir görevlendirmeyi farklı bir şekilde kullanıp kendi açısından fırsata çevirmeyi amaçlayan bir grubun kurumuma ve şahsıma karşı vicdansızca, acımasızca bir karalama kampanyası başlatmış olmaları şahsım ve gerçekten emek veren çalışma arkadaşlarım adına son derece üzücü bir hal almıştır.Çankırı ilinde görev yapmaya başladığımız ilk günden beri son derece özveriyle, hiçbir insanı din, dil, ırk ayrımı yapmadan kendi öz kardeşimiz, anamız bacımız evladımız olarak görerek elimizden gelen en büyük hizmeti verme gayreti içerisindeyken şu anda karşı karşıya olduğumuz durum hiçte hak ettiğimiz bir durum değildir.Genciyle, yaşlısıyla bağrımıza bastığımız bu değerli Çankırı şehrinde amaçları ırkçılık ve milli duygular üzerinden kendisine prim yapmaya çalışmak olan birileri tarafından yapılan muamele ne beni nede birlikte görev yaptığım çalışma arkadaşlarımızı yıldıramayacak. Aksine vatanımıza milletimize bayrağımıza gençlerimize yapabileceğimiz hizmetleri daha bir azimle yapmamız konusunda bizleri kamçılayacaktır.Başkentimize 1 saatlik mesafede olan kadim Çankırı ilimizde yapılan bu ırkçı ve şahsiyetsiz saldırı kentin insanı ve Yüce Türk milletimiz tarafından itibar görmeyecektir. Yapmış olduğumuz görevlendirme sadece ve sadece bazıları tarafından iyi niyeti ve saflığı kullanılmaya çalışılan milli bir sporcumuzun yeni hizmete giren bir tesisin imkanlarını en iyi şekilde kullanmasını, bunun yanında sadece bu sporcumuzun değil Çankırı’nın tüm sporcularının tesislerimizi en verimli şekilde kullanarak daha fazla milli sporcuların yetişmesine katkı sağlamak amacı taşımaktadır.Biz bu iyi niyeti taşırken kurgulanmış olan senaryonun uygulamaya konularak nasıl bir duygu sömürüsü haline getirildiğini ve bu yolla insanların duygularıyla alay ederek prim yapmaya çalıştıklarını yüce Türk milletimizin takdirine bırakıyorum. Şu hususun bilinmesini istiyorum; birilerinin vicdanıyla dalga geçmeye çalışılırken, bu ülkede ekmeğini taştan çıkaran, devletten aldığı maaşın hakkını sonuna kadar helal ettiren, emekçi, fedakar, özverili, vatanı için canını feda eden, çoluk çocuğuna helal ekmek götürme gayreti içinde olan benim insanımın, benim personelimin her zaman yanında olacağım. Sonucu ne olursa olsun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada doğruluktan, dürüstlükten, adaletten şaşmayacağım. Bu ülke bu tür ırkçı girişimlere hiçbir zaman prim vermedi bundan sonrada vermeyecektir.Ey aciz duygular sahibi olan şahıs; son sözüm sen ve senin gibi acizlere!!! Sürekli dillendirdiğiniz ’’Elin Urfalısı gelmiş bizi burda idare etmeye çalışıyor, buna izin vermeyelim’’ şeklindeki ırkçı uğraşlarınız hiçbir hedefe varamayacak bunu bilesin. Biz vatanımızın bir karış toprağı için kanının son damlasına kadar feda eden ŞANLI bir milletin evlatlarıyız, ŞANLIURFALIYIZ bununla da gurur duyuyorum haritada Doğuda olmamız bu gerçeği değiştirmez. Bizim için Vatanın her bir karış toprağı dünyalara bedeldir....Kamuoyuna Saygılarımla...”Urfa'da ve Ülkedeki yüzlerce spor adamı bu komploya tepki göstererek, Ekrem Gerginci’ye yapılan bu aşağılık komplaya sebep olanların bir önce cezalandırılmasını ve Gerginci’nin sonuna kadar yanında olduklarını belirttiler.Bizde Urfa.com olarak hemşerimiz Ekrem Gerginci’nin yanında olduğumuzu, komplocular cezalandırılana kadar konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.