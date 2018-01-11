Şanlıurfa'da IŞİD'den gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde IŞİD iddiasıyla yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının IŞİD'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Aralık 2017 tarihinde, polis ekiplerince yapılan baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Yorum Yap