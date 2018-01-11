Vali Erin, Kuveytli Hayırseverlerden Okul Yapımı İçin Destek İstedi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveyt Tarahum İnsani Yardım Derneği tarafından Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptırılarak hizmete giren ekmek fabrikasının açılış törenine katıldı. Şanlıurfa’daki Suriyeli muhacirlerin ekmek ihtiyacını karşılamak için kurulan fırında günde 100 bin ekmek otomatik sistemle üretiliyor.Kur’an tilaveti ve Tarahum Derneği’nin faaliyetlerini anlatan sunum gösterimi ile başlayan törene, Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda çeşitli ülkelerde yardım faaliyetleri gerçekleştiren Tarahum Derneği temsilcileri Şeyh Hamed el Haciri ve Şeyh Salim Mustafa, Kuveyt Büyükelçiliği yetkilileri, Suriyeli kanaat önderleri ile davetliler katıldı.Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveytli hayırseverlere çağrıda bulunarak okul yapımı için destek istedi.Türkiye’de bulunan Suriyeli muhacirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve başkanlığında bağırlarına basmaya, acılarına ortak olmaya devam ettiklerini söyleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu yöndek yürütülen faaliyetlerin daha verimli olabilmesine yönelik katkı sunan, yardım eden İslam ülkelerine ve Kuveyt Emiri Şeyh Ahmet Subah ile Kuveytli dernek, vakıf ve hayırseverlere teşekkür etti.Kuveytli hayırseverlere, Suriyeli muhacirlere yardım ve desteklerinden dolayı şükranlarını sunan Vali Erin, Suriyeli muhacirlerin durumunun geçici bir durum olarak gördüklerini ancak 6-7 yıl gibi bir süreyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Vali Erin, “Ne kadar kalırlarsa kalsınlar, başımızın gözümüzün üzerinde yerleri var. Ancak 2 milyonluk bir şehir olan Şanlıurfa üzerinden konuşmak gerekirse, nüfusun dörtte biri oranında 550-600 bin misafirin geldiğini düşünün. İlk geldiklerinde barınma, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları varken bugün hepimizin ihtiyaç duyduğu iş, eğitim, sağlık gibi diğer alanlarda da baş gösteren taleplerini iyi yönlendirmemiz gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. İlk acil durumu atlattıktan sonra bugün itibariyle yapmaya çalıştığımız, bu kardeşlerimize yapılan yardımların koordinasyonu, uyum içerisinde gerçekleştirilmesi, yardımların ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaşmasının temin edilmesi oldu. Burada yaşamaya devam eden Suriyeli kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal alanda, mesleki ve teknik alanda bu kardeşlerimizi yetiştirmek amacıyla hem kendilerine hem de topluma yararlı olacak bir seviyeye taşımamız gerekiyor” diyerek, bu alanda Şanlıurfa’da gerçekleştirilen çalışmalardan örnekler verdi.Şanlıurfa’da okul çağında 150 bin Suriyeli çocuğun bulunduğunu ve bu çocukların Türkiye Cumhuriyeti okullarında hiçbir ayrım yapmadan eğitim görebilmesi için gayret sarf ettiklerini dile getiren Vali Erin, 2017 yılında 150 bin çocuktan 50 bine yakınını okullara devam ettirebildiklerini hatırlatarak, “Son Suriyeli çocuğa varana kadar hepsini okullara kaydetmeyi hedefliyoruz. Aradan geçen dört ayda öğrenim gören Suriyeli çocuk sayısını 80 bine ulaştırdık. Ancak şunu ifade etmek lazım, Şanılurfa çok genç bir nüfusa sahip. 700 binin üzerinde okul çocuğumuz var. Suriyeli kardeşlerimiz gelmeden önce kendi çocuklarımızın eğitim öğretim kalitesini yükseltmeye yönelik büyük yatırımlarımız vardı, 8 bin civarında dersliğe ihtiyacımız vardı. Suriyeli kardeşlerimiz de gelince 150 bin çocuğumuzun da eğitim göreceği okul binalarına ihtiyacımız var ve bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Dolaysıyla genel bütçeden, Ankara’da bu yıl içerisinde aldığımız ödeneklerle 2 bin 500 derslik inşa etmeye devam ediyoruz. Diğer yandan da diyoruz ki; Suriyeli çocuklarımızın eğitim öğretim ihtiyaçlarını daha hızlı bir şekilde gidermek için imkanınız, yardım isteğiniz varsa buyurun okul yaptırın. Eğitim alanında yapılacak yatırımların en iyi hayır olacağını düşünüyorum” diye konuştu.Kuveyt Tarahum İnsani Yardım Derneği Başkanı Şeyh Hamed el Haciri de, Tarahum İnsani Yardım Derneği’nin dünyanın neresinde olursa olsun muhtaç insanların yardımına koşan bir kuruluş olduğunu söyledi. Kuveyt Emiri Şeyh Ahmet Sabah’ın tüm yardım derneklerini teşvik ederek böyle bir yardım elinin uzanmasını sağladığını belirten Şeyh Hamed el Haciri, derneklerinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından görevlendirilerek, insani krizlerin olduğu yerlerde yer almaya devam ettiğini kaydetti. Haciri, Kuveyt Devletinin bu hayırlı işler için diğer ülkelerle ortak çalışma yaptığını, insanlık için hayırlı hizmetlerde bulunmaya devam edeceğini söyledi. Allah rızası için iyilik yaparak, hayır işleyerek, insanların ve İslam aleminin sevgisini kazandıklarını dile getiren Şeyh Hamed el Haciri, faaliyetlerine destek veren herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından Vali Erin’e Tarahum Derneği yöneticileri tarafından bir şükran plaketi takdim edildi. Fırının açılış kurdelasını kesen Vali Erin ve beraberindeki Kuveytli heyet üyeleri, fırını gezerek üretim tekniği ve kapasite hakkında yetkililerden bilgi aldı.