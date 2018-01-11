Osb Yönetim Kurulu Flo Ayakkabı Fabrikasında Yapıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulunun Flo Ayakkabı Fabrikasında gerçekleştirilen toplantısına katıldı.Vali Erin başkanlığında, İşadamı H. Ahmet Ziylan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Vali Erin ve OSB yönetim kurulu üyeleri Flo Mağazacılık ve Pazarlama şirketinin üretim tesislerini gezerek, üretim aşamaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.Yüzlerce gencin iş imkanına kavuştuğu ve Türkiye’nin en ünlü marka ayakkabılarının üretildiği tesisleri ziyaret eden Vali Erin, Şanlıurfa’ya yatırımın gelmesi için sanayicilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, girişimlerinden dolayı H. Ahmet Ziylan’ı tebrik etti.İşadamı H. Ahmet Ziylan da, OSB Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Erin ve OSB heyetine teşekkür etti.