Fakıbaba Bir Urfalıyı Daha Atadı...

Sağlık Bakanlığında uzun süredir müfettişlik görevini icra eden Urfalı Bürokrat Nihat Sabuncu, Tarım Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanı olarak göreve atandı. Öte yandan Kalkınma Bakanlığında Daire Başkanlığı görevi yapan Esin Nacar da Tarım Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Vekilliğine getirildi.