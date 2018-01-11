Urfa'da Yağmur Duasını Çıkılacak...

Akçakale Müftülüğü, son zamanlarda yaşanan kuraklık dolayısıyla yağmur namazı ve duası çıkılacağını, bu vesileyle ilçe halkının katılım göstermesi istendi.

İlce müftüsü Mehmet Latif Altun, yaptığı açıklamada, "Yaşanan kuraklıktan dolayı yarın cuma namazından sonra saat 13.30'da Merkez Yeni Camii'nden hareket ederek ilçemiz belediye garajının yanında bulunan boş bir arazide namazımızı kılıp yağmur duası yapacağız. Halkımızdan istirhamımız yarın cuma namazını kıldıkları camiden çıkıp belirlediğimiz bu yere gelip katılım göstermelidir. Namazı hemen kılmayacağız; herkesin yetişmesi için. İlçede bulunan tüm cami imamları ve cemaatin gelmesi ile ibadetimizi yerine getireceğiz." dedi.